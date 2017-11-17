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Антон Евменов: не будь в "Зените" Паредеса – Дриусси уехал бы в "Спартак"

Экс-скаут "Зенита" Антон Евменов оценил трансферную политику петербургского клуба после своего ухода и поделился мыслями о российском футболе.

– Почему ты расстался c "Зенитом"?

– Пришел новый спортивный директор – Костя Сарсания. Через некоторое время меня попросили на выход. Собственно, совершенно заслуженно.

– Почему в "Зените" столько аргентинцев?

– Я бы оценил работу "Зенита" этим летом как образцово-показательную. Особенно по части аргентинцев – это прям стратегия. Если бы не было Паредеса, Дриусси – вот тебе инсайд – уехал бы в «Спартак». Если бы не было их двоих, не поехал бы Маммана. Имея этих троих, покупаешь Краневиттера – из далеко не последней команды, из «Атлетико» Мадрид. Дальше Ригони.

Главная причина – появились деньги. Но их можно по-разному потратить. Сейчас их тратят грамотно. Теоретически и мы могли их потратить. Но к одной из своих немногочисленных заслуг в «Зените» я отношу как раз то, что мы относительно немного потратили. Но это совсем слабое оправдание.

– За годы работы внутри русского футбола у тебя появилось объяснение, что в нем в не так? Что ему мешает развиваться?

– Слушай, ну российский футбол вполне себе развивается. С таким количеством денег, которые там крутятся, просто невозможно не развиваться. Другое дело, что слишком большое разделение на богатые клубы и бедные. Разница в бюджете между лидером и командой, которая борется за выживание, в 10 раз. А основная проблема в том, что разница непосредственно на поле не такая существенная. Либо в условном "Амкаре" гении работают, либо в топ-клубах что-то происходит не так.

И еще у нас клубы соперничают не только на поле, но и в кабинетах. Хотя продукт они создают один и нет никакого смысла подставлять друг друга вне поля. Потом самим же все это и вернется.

Многие клубы работают без какой-либо долгосрочной стратегии. Основная задача – дожить до следующего сезона. Опять-таки сила лиги определяется не 5-6 командами – лидерами, а 5-6 командами, которые замыкают таблицу. Потому что каждая команда-лидер соответственно играет по 10-12 матчей, где футбола не очень много. И после каждого такого матча еще одну игру пытается понять, что произошло, – сказал Евменов.

Sports.ru
Теги: Зенит Парма Паредес Дриусси Спартак
Сегодня, 17:04
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№4 Написал: Apant1 (Сегодня, 18:05) #
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По поводу образцово показательной селекции. Почему серьёзные клубы из европейских чемпионатов не покупают игроков по национальному признаку? казалось бы удобно, им легче между собой общаться, легче адаптироваться, ответ прост, потому что серьёзные клубы ищут лучшие кандидатуры на каждую отдельную позицию, а не думают о том кому как удобнее и не бывает так что все лучшие кандидатуры из одной страны. Примеры таких удачных селекций можно найти наверное только на Украине ( закупка бразильцев кубаметрами) и ещё где нибудь в пост советских супер чемпионатах, в серьёзных чемпионатах таких гениев селекции почему то нет)
Регистрация: 15.03.2017
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:23) #
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Потому что каждая команда-лидер соответственно играет по 10-12 матчей, где футбола не очень много.

В не напряженных матчах, очевидно. Но к Зениту и Локо это вряд ли относится. Они пролетают даже аутсайдерам порой.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
Если бы у бабушки был пенис... это был бы дедушка!


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 17:12) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Последний абзац что-то совсем не понял. 5-6 команд аутсайдеров определяют силу лиги - с этим согласиться можно. А вот остальное... Переведите, пожалуйста, кто более понятливый.
Регистрация: 3.06.2014
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