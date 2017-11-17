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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Антон Евменов: не будь в "Зените" Паредеса – Дриусси уехал бы в "Спартак"
Экс-скаут "Зенита" Антон Евменов оценил трансферную политику петербургского клуба после своего ухода и поделился мыслями о российском футболе.
– Почему ты расстался c "Зенитом"?
– Пришел новый спортивный директор – Костя Сарсания. Через некоторое время меня попросили на выход. Собственно, совершенно заслуженно.
– Почему в "Зените" столько аргентинцев?
– Я бы оценил работу "Зенита" этим летом как образцово-показательную. Особенно по части аргентинцев – это прям стратегия. Если бы не было Паредеса, Дриусси – вот тебе инсайд – уехал бы в «Спартак». Если бы не было их двоих, не поехал бы Маммана. Имея этих троих, покупаешь Краневиттера – из далеко не последней команды, из «Атлетико» Мадрид. Дальше Ригони.
Главная причина – появились деньги. Но их можно по-разному потратить. Сейчас их тратят грамотно. Теоретически и мы могли их потратить. Но к одной из своих немногочисленных заслуг в «Зените» я отношу как раз то, что мы относительно немного потратили. Но это совсем слабое оправдание.
– За годы работы внутри русского футбола у тебя появилось объяснение, что в нем в не так? Что ему мешает развиваться?
– Слушай, ну российский футбол вполне себе развивается. С таким количеством денег, которые там крутятся, просто невозможно не развиваться. Другое дело, что слишком большое разделение на богатые клубы и бедные. Разница в бюджете между лидером и командой, которая борется за выживание, в 10 раз. А основная проблема в том, что разница непосредственно на поле не такая существенная. Либо в условном "Амкаре" гении работают, либо в топ-клубах что-то происходит не так.
И еще у нас клубы соперничают не только на поле, но и в кабинетах. Хотя продукт они создают один и нет никакого смысла подставлять друг друга вне поля. Потом самим же все это и вернется.
Многие клубы работают без какой-либо долгосрочной стратегии. Основная задача – дожить до следующего сезона. Опять-таки сила лиги определяется не 5-6 командами – лидерами, а 5-6 командами, которые замыкают таблицу. Потому что каждая команда-лидер соответственно играет по 10-12 матчей, где футбола не очень много. И после каждого такого матча еще одну игру пытается понять, что произошло, – сказал Евменов.
Sports.ru
– Почему ты расстался c "Зенитом"?
– Пришел новый спортивный директор – Костя Сарсания. Через некоторое время меня попросили на выход. Собственно, совершенно заслуженно.
– Почему в "Зените" столько аргентинцев?
– Я бы оценил работу "Зенита" этим летом как образцово-показательную. Особенно по части аргентинцев – это прям стратегия. Если бы не было Паредеса, Дриусси – вот тебе инсайд – уехал бы в «Спартак». Если бы не было их двоих, не поехал бы Маммана. Имея этих троих, покупаешь Краневиттера – из далеко не последней команды, из «Атлетико» Мадрид. Дальше Ригони.
Главная причина – появились деньги. Но их можно по-разному потратить. Сейчас их тратят грамотно. Теоретически и мы могли их потратить. Но к одной из своих немногочисленных заслуг в «Зените» я отношу как раз то, что мы относительно немного потратили. Но это совсем слабое оправдание.
– За годы работы внутри русского футбола у тебя появилось объяснение, что в нем в не так? Что ему мешает развиваться?
– Слушай, ну российский футбол вполне себе развивается. С таким количеством денег, которые там крутятся, просто невозможно не развиваться. Другое дело, что слишком большое разделение на богатые клубы и бедные. Разница в бюджете между лидером и командой, которая борется за выживание, в 10 раз. А основная проблема в том, что разница непосредственно на поле не такая существенная. Либо в условном "Амкаре" гении работают, либо в топ-клубах что-то происходит не так.
И еще у нас клубы соперничают не только на поле, но и в кабинетах. Хотя продукт они создают один и нет никакого смысла подставлять друг друга вне поля. Потом самим же все это и вернется.
Многие клубы работают без какой-либо долгосрочной стратегии. Основная задача – дожить до следующего сезона. Опять-таки сила лиги определяется не 5-6 командами – лидерами, а 5-6 командами, которые замыкают таблицу. Потому что каждая команда-лидер соответственно играет по 10-12 матчей, где футбола не очень много. И после каждого такого матча еще одну игру пытается понять, что произошло, – сказал Евменов.
Sports.ru
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