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"Галатасарай" пока не обращался в ЦСКА по поводу возможного трансфера Георгия Щенникова

"Галатасарай" пока не контактировал с ЦСКА о переходе защитника команды Георгия Щенников, как об этом написали турецкие СМИ, однако сам футболист сможет перейти туда свободным агентом уже зимой, сообщает "Спорт день за днем".

Согласно данным Transfermarkt.de контракт 26-летнего игрока с армейцами заканчивается в декабре 2017 года и новое соглашение до сих пор не подписано. Таким образом, Щенников уже может вести переговоры с другими клубами.
Теги: Щенников ЦСКА Галатасарай Трансферы
Сегодня, 19:01
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