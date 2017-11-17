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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Галатасарай" пока не обращался в ЦСКА по поводу возможного трансфера Георгия Щенникова
"Галатасарай" пока не контактировал с ЦСКА о переходе защитника команды Георгия Щенников, как об этом написали турецкие СМИ, однако сам футболист сможет перейти туда свободным агентом уже зимой, сообщает "Спорт день за днем".
Согласно данным Transfermarkt.de контракт 26-летнего игрока с армейцами заканчивается в декабре 2017 года и новое соглашение до сих пор не подписано. Таким образом, Щенников уже может вести переговоры с другими клубами.
Согласно данным Transfermarkt.de контракт 26-летнего игрока с армейцами заканчивается в декабре 2017 года и новое соглашение до сих пор не подписано. Таким образом, Щенников уже может вести переговоры с другими клубами.
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