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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виталий Мутко: погодные условия необходимо учитывать при составлении календаря
Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что необходимо учитывать погодные условия в разные месяцы при составлении календаря на сезон.
"Лига проводит чемпионат России по футболу, ей делегированы полномочия, она утверждает календарь и расписание матчей со всеми клубами, она инициировала переход на эту систему "осень-весна". Но когда приходит мороз, у нас постоянно возникают дискуссии. Есть регламент, в нем прописаны соответствующие нормы, если температура ниже минус 15 градусов, то такой матч можно не проводить, либо принимать решение должен судья, либо смотрите в календарь и на прогнозы, когда составляете расписание.
Я считаю, что в футбол надо играть в хороших и приемлемых условиях, в интересах футболистов и болельщиков. Но мы северная страна, пытаемся растянуть календарь, а он составлен жестко, потому что половина недели забирается еврокубками, вторник, среда и четверг. Сложно планировать, потому будни в лучшие месяцы забраны еврокубками. У нас остаются пятница, суббота, воскресенье и понедельник.
Морозы, конечно, влияют на здоровье футболистов, но клуб объяснил, что это механические травмы", - цитирует Мутко ТАСС.
"Лига проводит чемпионат России по футболу, ей делегированы полномочия, она утверждает календарь и расписание матчей со всеми клубами, она инициировала переход на эту систему "осень-весна". Но когда приходит мороз, у нас постоянно возникают дискуссии. Есть регламент, в нем прописаны соответствующие нормы, если температура ниже минус 15 градусов, то такой матч можно не проводить, либо принимать решение должен судья, либо смотрите в календарь и на прогнозы, когда составляете расписание.
Я считаю, что в футбол надо играть в хороших и приемлемых условиях, в интересах футболистов и болельщиков. Но мы северная страна, пытаемся растянуть календарь, а он составлен жестко, потому что половина недели забирается еврокубками, вторник, среда и четверг. Сложно планировать, потому будни в лучшие месяцы забраны еврокубками. У нас остаются пятница, суббота, воскресенье и понедельник.
Морозы, конечно, влияют на здоровье футболистов, но клуб объяснил, что это механические травмы", - цитирует Мутко ТАСС.
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