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Лука Джорджевич: мы хотели победить, все было в наших руках

Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич прокомментировал поражение от "Тосно" в матче 18-го тура Премьер-лиги.

"Мы пропустили три гола после навесов в штрафную. Не смогли сдержать Маркова, и он забил три гола. Мы хотели победить, все было в наших руках, но получилось грустно. Маркова поздравил с хет-триком и пожелал удачи", - приводит слова Джорджевича "Р-Спорт".
Теги: Джорджевич Арсенал Тула Тосно
Вчера, 22:27
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