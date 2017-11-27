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Игроки "Зенита" отправились на "Открытие Арену"

Футболисты "Зенита" отправились из гостиницы на стадион "Открытие Арена" на матч 18-го тура чемпионата России со "Спартаком", сообщает официальный твиттер петербургского клуба.

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится сегодня в Москве, начало игры – в 19:30 по московскому времени.
Теги: Зенит Спартак
Сегодня, 18:00
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№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Удачи ребятам и хорошей игры. Верим в победу.
Регистрация: 17.05.2015
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