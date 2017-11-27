Игроки "Зенита" отправились на "Открытие Арену"

Футболисты "Зенита" отправились из гостиницы на стадион "Открытие Арена" на матч 18-го тура чемпионата России со "Спартаком", сообщает официальный твиттер петербургского клуба.Матч "Спартак" – "Зенит" состоится сегодня в Москве, начало игры – в 19:30 по московскому времени.