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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (8)
Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (8)
Игроки "Зенита" отправились на "Открытие Арену"
Футболисты "Зенита" отправились из гостиницы на стадион "Открытие Арена" на матч 18-го тура чемпионата России со "Спартаком", сообщает официальный твиттер петербургского клуба.
Матч "Спартак" – "Зенит" состоится сегодня в Москве, начало игры – в 19:30 по московскому времени.
Матч "Спартак" – "Зенит" состоится сегодня в Москве, начало игры – в 19:30 по московскому времени.
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