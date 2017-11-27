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Фанаты "Спартака" назвали решение Джикии отвергнуть "Зенит" крутым поступком

Фанаты "Спартака" назвали решение защитника клуба Георгия Джикии отвергнуть вариант с переходом в "Зенит" крутым поступком, разместив баннер с текстом "Георгий, для современного футбола это крутой поступок! 2022" на домашнем матче РФПЛ с "Зенитом", сообщает "Чемпионат.сом".

Известный болельщик красно-белых Сергей Крупский в "твиттере" ранее охарактеризовал предложение, сделанное "Зенитом" 23-летнему футболисту, как шикарное, но Джикия 20 ноября продлил контракт со "Спартаком" до 2022 года.

Фанаты "Спартака" назвали решение Джикии отвергнуть "Зенит" крутым поступком
Сегодня, 20:03
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№5 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 20:37) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Это что за )(уй? Внук Ленина?


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№4 Написал: ZeArt (Сегодня, 20:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Его и не приглашали даже.Зачем он нужен.Утятина очередная была.
Регистрация: 15.07.2017
№3 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 20:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SpaRk
Цитата: Победоносный Зенит
А почему он крутой, если его никто в Зенит не приглашал.

ты походу в коме был

Это как в старом анекдоте...... а ты тоже говори
Регистрация: 17.05.2015
№2 Написал: SpaRk Люберцы (Сегодня, 20:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
А почему он крутой, если его никто в Зенит не приглашал.

ты походу в коме был
Регистрация: 2.11.2008
№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 20:22) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
А почему он крутой, если его никто в Зенит не приглашал.
Регистрация: 17.09.2017
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