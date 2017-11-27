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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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19:29
Роберто Манчини: ничего необычного и неожиданного в нашей тактике на матч со "Спартаком" нет (1)
Роберто Манчини: ничего необычного и неожиданного в нашей тактике на матч со "Спартаком" нет (1)
13:36
Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (8)
Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (8)
Фанаты "Спартака" назвали решение Джикии отвергнуть "Зенит" крутым поступком
Фанаты "Спартака" назвали решение защитника клуба Георгия Джикии отвергнуть вариант с переходом в "Зенит" крутым поступком, разместив баннер с текстом "Георгий, для современного футбола это крутой поступок! 2022" на домашнем матче РФПЛ с "Зенитом", сообщает "Чемпионат.сом".
Известный болельщик красно-белых Сергей Крупский в "твиттере" ранее охарактеризовал предложение, сделанное "Зенитом" 23-летнему футболисту, как шикарное, но Джикия 20 ноября продлил контракт со "Спартаком" до 2022 года.
Известный болельщик красно-белых Сергей Крупский в "твиттере" ранее охарактеризовал предложение, сделанное "Зенитом" 23-летнему футболисту, как шикарное, но Джикия 20 ноября продлил контракт со "Спартаком" до 2022 года.
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