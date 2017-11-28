Фанаты "Спартака": Орлов, за твои речи – *** тебе на плечи

Болельщики "Спартака" во время матча 18-го тура РФПЛ с "Зенитом" (3:1) вывесили оскорбительный баннер в адрес комментатора Геннадия Орлова."Орлов, за твои речи – *** тебе на плечи", – гласит обращение.Напомним, что перед матчем комментатор и болельщик "Зенита" заявил, что у "Спартака" "Хаос внутри команды".