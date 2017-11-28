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Фанаты "Спартака": Орлов, за твои речи – *** тебе на плечи

Болельщики "Спартака" во время матча 18-го тура РФПЛ с "Зенитом" (3:1) вывесили оскорбительный баннер в адрес комментатора Геннадия Орлова.

"Орлов, за твои речи – *** тебе на плечи", – гласит обращение.

Напомним, что перед матчем комментатор и болельщик "Зенита" заявил, что у "Спартака" "Хаос внутри команды".

Фанаты "Спартака": Орлов, за твои речи – *** тебе на плечи

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Спартак Зенит
Сегодня, 00:33
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7
(6)
№7 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 01:07) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Геше - попало.... Вот я человек не злобный - но проститутка- она и есть проститутка. В Питере - где таких убивали за углом, вчера, а он живой...
Регистрация: 5.03.2017
№6 Написал: Гладиатор Тушинский (Сегодня, 00:51) #
  • +2
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О ! Самое точно, что можно было сказать. И пусть Орлов так и ходит
Регистрация: 12.03.2017
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 00:51) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: какзайчонок
Быдло ...а не народная команда...

вспомни баннер про Яшина, ушлепок.
А теперь по делу. Что не так про Орлова?
Регистрация: 22.09.2007
№4 Написал: ПЕРЕВОЗЧИК2 (Сегодня, 00:51) #
  • +3
  •  (7)
online

один из худших комментаторов очень не адекватно комментирует
Регистрация: 27.05.2016
№3 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 00:48) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
не в бровь,а в глаз.Гена заслужил за свою метлу
Регистрация: 6.04.2016
№2 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 00:44) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Быдло ...а не народная команда...
Регистрация: 15.03.2009
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 00:39) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Каждому по заслугам......
Регистрация: 3.12.2016
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