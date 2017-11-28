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Роман Широков: "Спартак" целенаправленно бил в слабые точки, которые есть у "Зенита"

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-полузащитник "Зенита" и "Спартака" Роман Широков поделился мнением о матче 18-го тура РФПЛ, в котором красно-белые на своём поле выиграли у сине-бело-голубых со счётом 3:1.

"Я бы не стал перекладывать всю вину на тренера. "Спартак" грамотно использовал возможности, которые у него были. "Зенит" оставлял много свободных зон между линиями, чем спартаковцы пользовались. Игроки атаки "Спартака" достаточно мастеровиты, чтобы реализовать такое преимущество.

Я ждал, что будет более-менее равная игра. В целом она и была равной, но «Спартак» целенаправленно бил на те слабые точки, которые есть у "Зенита". Я бы сказал, что "Спартак" победил заслужено — он знал, что хочет, и реализовал собственные возможности", - цитирует Широкова "Чемпионат.сом".
Теги: Широков Спартак Зенит
Сегодня, 17:12
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