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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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На стадионе "Санкт-Петербург" установят новогоднюю елку
Самых юных болельщиков "Зенита" ждут праздничные сюрпризы перед матчем с "Уралом", сообщает официальный сайт клуба.
Новогодняя елка будет установлена в холле АК "Россия" трибуны С на втором этаже стадиона "Санкт-Петербург". В рамках "Утренника на Крестовском" Дед Мороз и его футбольная команда проведут конкурсную программу для детей и их родителей, разыграют призы от клуба и его партнеров, а также зарядят всех болельщиков новогодним настроением.
Стадион "Санкт-Петербург" откроется в субботу в 11:00.
Новогодняя елка будет установлена в холле АК "Россия" трибуны С на втором этаже стадиона "Санкт-Петербург". В рамках "Утренника на Крестовском" Дед Мороз и его футбольная команда проведут конкурсную программу для детей и их родителей, разыграют призы от клуба и его партнеров, а также зарядят всех болельщиков новогодним настроением.
Стадион "Санкт-Петербург" откроется в субботу в 11:00.
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