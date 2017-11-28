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На стадионе "Санкт-Петербург" установят новогоднюю елку

Самых юных болельщиков "Зенита" ждут праздничные сюрпризы перед матчем с "Уралом", сообщает официальный сайт клуба.

Новогодняя елка будет установлена в холле АК "Россия" трибуны С на втором этаже стадиона "Санкт-Петербург". В рамках "Утренника на Крестовском" Дед Мороз и его футбольная команда проведут конкурсную программу для детей и их родителей, разыграют призы от клуба и его партнеров, а также зарядят всех болельщиков новогодним настроением.

Стадион "Санкт-Петербург" откроется в субботу в 11:00.
Сегодня, 19:15
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(1)
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 19:30) #
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online

ветки погниют, придется менять, а еще бакланы атакуют
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
лямов 100 выделили ?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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