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Юрий Баскаков: может, Мешков поступил мудро, не наказав Паредеса второй карточкой

Инспектор департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Юрий Баскаков прокомментировал спорные эпизоды в матче 18-го тура РФПЛ "Спартак" — "Зенит" (3:1).

"Конечно, у "Спартака" было зафиксировано больше фолов в матче с "Зенитом". Он же играл агрессивнее. В этом компоненте спартаковцы как раз были посильнее. Арбитр отлично справился со своей работой, и я отправил ему поздравительное СМС.

На 24-й минуте было принято идеальное решение: жёлтую карточку получили и Самедов, и Паредес. Это неспортивное поведение. Если бы судья показал Паредесу вторую карточку на 45-й минуте за помеху розыгрыша мяча, праздник бы закончился. Вы понимаете, что было бы в перерыве в подтрибунном помещении. Игрок „Зенита“ просто стоял на месте, в него попал мяч. Может быть, и мудро поступил Мешков. Но штрафной всё-таки надо было дать пробить.

На 85-й минуте Фернандо агрессивно сыграл рукой. Если бы он попал ногой по Дриусси, была бы прямая красная, а так, вполне нормальная вторая жёлтая. Игрок наказан за безрассудные действия.

На 89-й минуте пострадал Комбаров. На мой взгляд, это стечение обстоятельств. Даже не могу сказать, как игрок „Спартака“ сломал ребро. Поддержу судью в данном эпизоде. Это фол зенитовца, только и всего. Пожелаем Дмитрию скорейшего выздоровления", — сказал Баскаков в эфире программы "Свисток".

"Чемпионат.сом"
Сегодня, 21:44
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№4 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 22:25) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Mahoylich
Велинктон с Акинфеевым тоже истечение обстоятельств.

Куятельств!Глазки свои поросячьи раскрой как следует!Велик там и близко в мяч не пытался играть!
Нормальный судья Фернандо еще в начале второго тайма удалил бы!А то у нас в одних матчах молодежь российскую за два фола удаляют,а бразильского жирдяя за откровенно хамскую игру весь матч терпят!...Понятно что это жирдяй тех кого надо,но двойные стандарты при Будогосском просто процветают...
Регистрация: 24.10.2007
№3 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 22:09) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Велинктон с Акинфеевым тоже истечение обстоятельств.


--------------------
Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 22:01) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Поддержу судью в данном эпизоде.

В чем поддержишь то ? В том, что судила не зафиксировал фол в эпизоде с травмой????
Сам же говоришь
Это фол зенитовца

Юрец, ты идиот. Это диагноз.
Регистрация: 8.02.2011
№1 Написал: garford (Сегодня, 21:53) #
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баскаов, пишу твою фамилию с маленькой буквы, да потому, что ты ***ас.
Регистрация: 5.07.2016
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