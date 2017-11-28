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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрий Баскаков: может, Мешков поступил мудро, не наказав Паредеса второй карточкой
Инспектор департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Юрий Баскаков прокомментировал спорные эпизоды в матче 18-го тура РФПЛ "Спартак" — "Зенит" (3:1).
"Конечно, у "Спартака" было зафиксировано больше фолов в матче с "Зенитом". Он же играл агрессивнее. В этом компоненте спартаковцы как раз были посильнее. Арбитр отлично справился со своей работой, и я отправил ему поздравительное СМС.
На 24-й минуте было принято идеальное решение: жёлтую карточку получили и Самедов, и Паредес. Это неспортивное поведение. Если бы судья показал Паредесу вторую карточку на 45-й минуте за помеху розыгрыша мяча, праздник бы закончился. Вы понимаете, что было бы в перерыве в подтрибунном помещении. Игрок „Зенита“ просто стоял на месте, в него попал мяч. Может быть, и мудро поступил Мешков. Но штрафной всё-таки надо было дать пробить.
На 85-й минуте Фернандо агрессивно сыграл рукой. Если бы он попал ногой по Дриусси, была бы прямая красная, а так, вполне нормальная вторая жёлтая. Игрок наказан за безрассудные действия.
На 89-й минуте пострадал Комбаров. На мой взгляд, это стечение обстоятельств. Даже не могу сказать, как игрок „Спартака“ сломал ребро. Поддержу судью в данном эпизоде. Это фол зенитовца, только и всего. Пожелаем Дмитрию скорейшего выздоровления", — сказал Баскаков в эфире программы "Свисток".
"Чемпионат.сом"
"Конечно, у "Спартака" было зафиксировано больше фолов в матче с "Зенитом". Он же играл агрессивнее. В этом компоненте спартаковцы как раз были посильнее. Арбитр отлично справился со своей работой, и я отправил ему поздравительное СМС.
На 24-й минуте было принято идеальное решение: жёлтую карточку получили и Самедов, и Паредес. Это неспортивное поведение. Если бы судья показал Паредесу вторую карточку на 45-й минуте за помеху розыгрыша мяча, праздник бы закончился. Вы понимаете, что было бы в перерыве в подтрибунном помещении. Игрок „Зенита“ просто стоял на месте, в него попал мяч. Может быть, и мудро поступил Мешков. Но штрафной всё-таки надо было дать пробить.
На 85-й минуте Фернандо агрессивно сыграл рукой. Если бы он попал ногой по Дриусси, была бы прямая красная, а так, вполне нормальная вторая жёлтая. Игрок наказан за безрассудные действия.
На 89-й минуте пострадал Комбаров. На мой взгляд, это стечение обстоятельств. Даже не могу сказать, как игрок „Спартака“ сломал ребро. Поддержу судью в данном эпизоде. Это фол зенитовца, только и всего. Пожелаем Дмитрию скорейшего выздоровления", — сказал Баскаков в эфире программы "Свисток".
"Чемпионат.сом"
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