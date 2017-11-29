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Виталий Денисов: буду только рад, если у нас все пойдет так же, как у "Спартака" в прошлом сезоне

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов ответил на вопрос о чемпионской гонке в российской Премьер-Лиге.

"Надо просто молчать и просто делать свою работу, где-то прибавить. Считаю, что до последних двух-трёх туров вопрос о том, кто будет чемпионом, не должен подниматься. В середине сезона об этом только какие-то экстрасенсы могут знать. Я на эту тему не думаю. Когда меня об этом спрашивают, мне становится смешно. "Локомотив" ещё не чемпион.

Нас сравнивают со "Спартаком" прошлого сезона? Если всё пройдёт так же, как у них, я буду только рад этому. Я игрок "Локомотива". Давайте говорить об этом. О других командах стоит спрашивать людей, которые там играют", - цитирует Денисова "Чемпионат.сом".
Теги: Денисов В. Локомотив Спартак
Вчера, 23:23
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