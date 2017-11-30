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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Прядкин: мы устали от жалоб клубов
Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказал мнение о недовольстве "Локомотива" проведением матча 18-го тура чемпионата России в Хабаровске с местным СКА в морозную погоду.
"Можно посмотреть регламент, там написано, что при минус пятнадцати играть рекомендовано. Если на улице холоднее, то судья подзывает представителей команд, и они решают, согласны ли играть или нет, и письменно это фиксируют. Мы действуем в соответствии с регламентом и с устали от жалоб клубов. Одни устали после девятичасового перелета, другие не полетели… Все должны находиться в равных условиях. Сейчас вот на травмы футболистов кто-то намекает, но вы поговорите с Романом Бабаевым, с тренерами. Там футболисты получили повреждения, связанные с костями. Это не мышечные травмы типа растяжения. Решение принимает судья на поле перед матчем, а не Сергей Геннадьевич. В выдержке из регламента, который дала УЕФА, четко написано, что мы действуем в соответствии с этим регламентом. Если говорить о соблюдении корпоративной этики, мы еще раз соберемся, обсудим, чтобы этого больше не было. Мы все друг другу соратники, но каждый пытается что-то доказать. Армейцы полетели в Хабаровск, даже слова не сказали", - цитирует Прядкина ТАСС.
"Можно посмотреть регламент, там написано, что при минус пятнадцати играть рекомендовано. Если на улице холоднее, то судья подзывает представителей команд, и они решают, согласны ли играть или нет, и письменно это фиксируют. Мы действуем в соответствии с регламентом и с устали от жалоб клубов. Одни устали после девятичасового перелета, другие не полетели… Все должны находиться в равных условиях. Сейчас вот на травмы футболистов кто-то намекает, но вы поговорите с Романом Бабаевым, с тренерами. Там футболисты получили повреждения, связанные с костями. Это не мышечные травмы типа растяжения. Решение принимает судья на поле перед матчем, а не Сергей Геннадьевич. В выдержке из регламента, который дала УЕФА, четко написано, что мы действуем в соответствии с этим регламентом. Если говорить о соблюдении корпоративной этики, мы еще раз соберемся, обсудим, чтобы этого больше не было. Мы все друг другу соратники, но каждый пытается что-то доказать. Армейцы полетели в Хабаровск, даже слова не сказали", - цитирует Прядкина ТАСС.
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