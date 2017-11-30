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Сергей Прядкин: мы устали от жалоб клубов

Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказал мнение о недовольстве "Локомотива" проведением матча 18-го тура чемпионата России в Хабаровске с местным СКА в морозную погоду.

"Можно посмотреть регламент, там написано, что при минус пятнадцати играть рекомендовано. Если на улице холоднее, то судья подзывает представителей команд, и они решают, согласны ли играть или нет, и письменно это фиксируют. Мы действуем в соответствии с регламентом и с устали от жалоб клубов. Одни устали после девятичасового перелета, другие не полетели… Все должны находиться в равных условиях. Сейчас вот на травмы футболистов кто-то намекает, но вы поговорите с Романом Бабаевым, с тренерами. Там футболисты получили повреждения, связанные с костями. Это не мышечные травмы типа растяжения. Решение принимает судья на поле перед матчем, а не Сергей Геннадьевич. В выдержке из регламента, который дала УЕФА, четко написано, что мы действуем в соответствии с этим регламентом. Если говорить о соблюдении корпоративной этики, мы еще раз соберемся, обсудим, чтобы этого больше не было. Мы все друг другу соратники, но каждый пытается что-то доказать. Армейцы полетели в Хабаровск, даже слова не сказали", - цитирует Прядкина ТАСС.
Теги: Прядкин
Сегодня, 17:20
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5
(2)
№5 Написал: Роман Шокотов (Сегодня, 18:32) #
  • -1
  •  (1)
online

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Регистрация: 30.11.2017
№4 Написал: Мясной Москва (Сегодня, 18:11) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Когда Прядкин будет сидеть не в кресле, а на нарах?
Регистрация: 28.11.2017
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:54) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Прядкин совсем дебил? Конечно , кони слова не сказали, ибо они сами инициировали перенос этой игры с лета на зиму. Прядкин об этом даже не помнит. Или это опять был человек, похожий на Прядкина? Когда Прядкин будет сидеть не в кресле, а на нарах?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:43) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Армейцы полетели в Хабаровск, даже слова не сказали",

Армейцам было нужно не лететь в Хабаровск летом, поэтому им ничего другого и не оставалось. Захотели бы не играть, Гинер бы это организовал и Прядкин бы совсем другую песенку бы пел.
Про рекомендацию играть при -15 это вообще дурдом, и такую чушь говорит руководитель РФПЛ.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:31) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
[/quote]написано, что при минус пятнадцати играть рекомендовано.[quote]
что за чушь?
Регистрация: 29.10.2010
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