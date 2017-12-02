Курбан Бердыев: опять потеря концентрации в концовке не позволила нам удачно провести игру

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после поражения от "Локомотива" в матче 19-го тура чемпионата России (0:1) посетовал на невезение и недостаток мастерства.– Опять потеря концентрации в концовке не позволила нам удачно провести игру, – отметил Бердыев.– По Кверквелии – не жалеем. Решение было осознанным. Навас в хорошей форме. В первой игре с "Локомотивом" мы его не поставили, потому что он был не готов функционально. Сегодня Навас сыграл достаточно хорошо, за исключением своего последнего эпизода в игре.– В определенной степени невезение и недостаток мастерства. Над этим мы много работаем. Если вы заметили, один-два голевых момента за игру мы имеем. Подводит плохая реализация.– Если считать подходы – то их много. Есть другие команды, которые забивают, есть у них моменты или нет.– Вы не видели? Зачем спрашиваете тогда?