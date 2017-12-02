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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Курбан Бердыев: опять потеря концентрации в концовке не позволила нам удачно провести игру
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после поражения от "Локомотива" в матче 19-го тура чемпионата России (0:1) посетовал на невезение и недостаток мастерства.
– Опять потеря концентрации в концовке не позволила нам удачно провести игру, – отметил Бердыев.
– Не жалеете, что Кверквелию вы отпустили в "Локомотив", а вместо него играет Навас, который сегодня заработал удаление?
– По Кверквелии – не жалеем. Решение было осознанным. Навас в хорошей форме. В первой игре с "Локомотивом" мы его не поставили, потому что он был не готов функционально. Сегодня Навас сыграл достаточно хорошо, за исключением своего последнего эпизода в игре.
– Два забитых гола за 11 последних матчей. В чем дело?
– В определенной степени невезение и недостаток мастерства. Над этим мы много работаем. Если вы заметили, один-два голевых момента за игру мы имеем. Подводит плохая реализация.
– Два момента у чужих ворот – этого достаточно, чтобы забить?
– Если считать подходы – то их много. Есть другие команды, которые забивают, есть у них моменты или нет.
– Как перестроили игру после удаления Наваса?
– Вы не видели? Зачем спрашиваете тогда?
"Спорт-Экспресс"
– Опять потеря концентрации в концовке не позволила нам удачно провести игру, – отметил Бердыев.
– Не жалеете, что Кверквелию вы отпустили в "Локомотив", а вместо него играет Навас, который сегодня заработал удаление?
– По Кверквелии – не жалеем. Решение было осознанным. Навас в хорошей форме. В первой игре с "Локомотивом" мы его не поставили, потому что он был не готов функционально. Сегодня Навас сыграл достаточно хорошо, за исключением своего последнего эпизода в игре.
– Два забитых гола за 11 последних матчей. В чем дело?
– В определенной степени невезение и недостаток мастерства. Над этим мы много работаем. Если вы заметили, один-два голевых момента за игру мы имеем. Подводит плохая реализация.
– Два момента у чужих ворот – этого достаточно, чтобы забить?
– Если считать подходы – то их много. Есть другие команды, которые забивают, есть у них моменты или нет.
– Как перестроили игру после удаления Наваса?
– Вы не видели? Зачем спрашиваете тогда?
"Спорт-Экспресс"
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