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Курбан Бердыев: опять потеря концентрации в концовке не позволила нам удачно провести игру

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после поражения от "Локомотива" в матче 19-го тура чемпионата России (0:1) посетовал на невезение и недостаток мастерства.

– Опять потеря концентрации в концовке не позволила нам удачно провести игру, – отметил Бердыев.

– Не жалеете, что Кверквелию вы отпустили в "Локомотив", а вместо него играет Навас, который сегодня заработал удаление?

– По Кверквелии – не жалеем. Решение было осознанным. Навас в хорошей форме. В первой игре с "Локомотивом" мы его не поставили, потому что он был не готов функционально. Сегодня Навас сыграл достаточно хорошо, за исключением своего последнего эпизода в игре.

– Два забитых гола за 11 последних матчей. В чем дело?

– В определенной степени невезение и недостаток мастерства. Над этим мы много работаем. Если вы заметили, один-два голевых момента за игру мы имеем. Подводит плохая реализация.

– Два момента у чужих ворот – этого достаточно, чтобы забить?

– Если считать подходы – то их много. Есть другие команды, которые забивают, есть у них моменты или нет.

– Как перестроили игру после удаления Наваса?

– Вы не видели? Зачем спрашиваете тогда?

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 19:48
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№2 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 20:31) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Игорь Казьмин
.у Вас ни кто не забивает....

А некому забивать у Рубина. Канунников? его норма - 4 мяча в год. Если этого достаточно для напа... Нап должен или сам забивать или создавать условия другим игрокам атаки. Канунников же играть как Полоз в Ростове под Азмуном не может. Никогда так не играл.
Регистрация: 3.06.2014
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 20:11) #
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online

Курбан Бекиевич...что то нужно делать....у Вас ни кто не забивает....без голов нет побед... Если после перерыва всё будет так же...то борьба в СТЫКАХ обеспечена.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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