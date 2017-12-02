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Илья Геркус: "Локомотив" готов отправить всех футболистов вокруг земного шара, если будут играть как Фарфан

Президент "Локомотива" Илья Геркус в шутку предложил идею отправить футболистов команды в кругосветное путешествие по примеру форварда Джефферсона Фарфана, который в прошлом месяце провел много времени в перелетах вместе с клубом и сборной.

"Игра хорошая, эмоциональная, напряженная для болельщиков, интрига держалась до конца. Мы сейчас обсуждаем: может всех отправить вокруг земного шара? Потому что люди возвращаются в фантастической форме! Всех отправить в Перу, потом – в Новую Зеландию и обратно.

Если после этого будут все так играть, то мы готовы оплатить все расходы. Отправим всех в тур (смеется)", - цитирует Геркуса "Р-Спорт".
Сегодня, 20:08
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№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 20:20) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Фарфан это большая удача нашей селекции. Жирный плюс. Один из трех. Фарфан, Квирквелия и контрактЫ Миранчуков.
По началу сезона представлялось что селекция Зенита сильно всех переиграла Да, видно, Манчини не сказали что этих аргентинцев тренировать нада. А то они в своем сосотоянии только с Месси играть начинают как могут потенциально.

Не приобретение Лео к этим аргентинцам - большой минус зенитовской селекции ))) Шутю!! Геркусу сможно - почему мне нет?! )
Регистрация: 3.06.2014
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