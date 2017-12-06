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МОК: правомерность слов Родченкова о допинге в российском футболе не доказана

Самуэль Шмид, руководитель комиссии Международного олимпийского комитета по расследованию допинговой системы в России, заявил, что правомерность утверждений информатора ВАДА Григория Родченкова о допинге в российском футболе не была доказана.

"Мы делали выводы, опираясь на подтверждённые доказательствами факты. Мы не смогли проверить и доказать правомерность публикаций доктора Родченкова, сделанных в последнее время. Поэтому было бы неправильно утверждать, что мы пытаемся делать неверные выводы. Профессор Макларен также провёл очень строгий анализ о происходящем в российском спорте. Мы обсуждали все проблемы со свидетелями и официальными лицами и включили их в отчёт", - цитирует Шмида "Чемпионат.сом".
Сегодня, 00:06
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(2)
№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:27) #
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online

Короче наглосаксы будут рыть, пока все пробирки не исцарапают.
Регистрация: 29.08.2016
№2 Написал: zoom РФ (Сегодня, 00:51) #
  • -1
  •  (1)
online

"Зато нас стали во всем мире уважать" - мантра для едросов.
Втюхивайте дальше народу.

"Олимпиады нет, но вы держитесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья"


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Оправдываешься - значит виноват.
Регистрация: 21.11.2009
№1 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 00:11) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Короче, ФИФА пока что послал вас вместе с вашими выводами, высосанными из 21 пальца - на йух. Ну и с учетом того, что сидеть никто не хочет, а на тот свет так тем более - это так и останется.
Регистрация: 12.06.2016
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