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Владимир Габулов провел 300-й матч в чемпионатах России

Матч 20-го тура чемпионата России против "Урала" стал для вратаря тульского "Арсенала" Владимира Габулова 300-м в национальных первенствах. Встреча завершилась со счетом 1:1.

34-летний голкипер стал пятым представителем своего амплуа, достигшим этой отметки. Рекорд по данному показателю принадлежит вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву.

Напомним, в разные годы Габулов выступал "Динамо" (2001, 2008-2011, 2013-2016), "Аланию" (2001-2003), ЦСКА (2004-2006, 2011), "Кубань" (2007-2008), "Амкар" (2008), "Анжи" (2011-2013) и "Арсенал" (с 2017 года).

За профессиональную карьеру он дважды выиграл чемпионат России, по разу завоевал национальные кубок и суперкубок, а также стал обладателем Кубка УЕФА. Вместе со сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Габулов Арсенал Тула
Сегодня, 21:23
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