Роберто Манчини: "Зениту" нужен человек, который сможет забивать голы в большом количестве

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 20-го тура премьер-лиги против "Ахмата"(0:0) объяснил, почему он апеллировал к игрокам соперника.– Один из футболистов, с которым я сегодня дискутировал, – очень хороший и талантливый, однако в таком юном возрасте уже так симулирует. По крайней мере было три эпизода, когда он симулировал и выпрашивал карточку. А так он очень хороший футболист.– Нам точно нужно внести коррективы в нашу игру. Есть много моментов, которые меня не устраивают, и главный из этих моментов – реализация создаваемых моментов. Нужен человек, который сможет забивать голы в большом количестве. И его у нас сейчас нет.