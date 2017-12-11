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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роберто Манчини: "Зениту" нужен человек, который сможет забивать голы в большом количестве
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 20-го тура премьер-лиги против "Ахмата"(0:0) объяснил, почему он апеллировал к игрокам соперника.
– Один из футболистов, с которым я сегодня дискутировал, – очень хороший и талантливый, однако в таком юном возрасте уже так симулирует. По крайней мере было три эпизода, когда он симулировал и выпрашивал карточку. А так он очень хороший футболист.
– Каковы дальнейшие планы команды?
– Нам точно нужно внести коррективы в нашу игру. Есть много моментов, которые меня не устраивают, и главный из этих моментов – реализация создаваемых моментов. Нужен человек, который сможет забивать голы в большом количестве. И его у нас сейчас нет.
ФК "Зенит"
– Один из футболистов, с которым я сегодня дискутировал, – очень хороший и талантливый, однако в таком юном возрасте уже так симулирует. По крайней мере было три эпизода, когда он симулировал и выпрашивал карточку. А так он очень хороший футболист.
– Каковы дальнейшие планы команды?
– Нам точно нужно внести коррективы в нашу игру. Есть много моментов, которые меня не устраивают, и главный из этих моментов – реализация создаваемых моментов. Нужен человек, который сможет забивать голы в большом количестве. И его у нас сейчас нет.
ФК "Зенит"
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