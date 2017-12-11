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Роберто Манчини: "Зениту" нужен человек, который сможет забивать голы в большом количестве

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 20-го тура премьер-лиги против "Ахмата"(0:0) объяснил, почему он апеллировал к игрокам соперника.

– Один из футболистов, с которым я сегодня дискутировал, – очень хороший и талантливый, однако в таком юном возрасте уже так симулирует. По крайней мере было три эпизода, когда он симулировал и выпрашивал карточку. А так он очень хороший футболист.

– Каковы дальнейшие планы команды?

– Нам точно нужно внести коррективы в нашу игру. Есть много моментов, которые меня не устраивают, и главный из этих моментов – реализация создаваемых моментов. Нужен человек, который сможет забивать голы в большом количестве. И его у нас сейчас нет.

ФК "Зенит"
Сегодня, 22:06
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№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Роберто, да ты акуел уже в край
У тебя есть Дзюба и обДриусси с кокориным, на которого бомжы надрачивали с начала года.
Епануца
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: TheOx129 (Сегодня, 22:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Опять не так ему laughing


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Не каждому дано болеть за лучшую команду страны..
Регистрация: 22.11.2017
№1 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 22:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Зубо есть. За трофеями пришел.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
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