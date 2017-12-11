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Мануэл Фернандеш: "Локомотив" снова сыграл лучше и увереннее во втором тайме

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш поделился мыслями о выездной победе над "Тосно" (3:1) в 20-м туре чемпионата России.

"Это была сложная игра. У нас была хорошая череда побед в последних матчах. Мы снова сыграли лучше и увереннее во втором тайме. Самым важным сегодня было победить и увеличить дистанцию между нами и вторым местом. Мы знаем, что „Зенит“ потерял очки в Грозном и теперь отстаёт на 8 очков. Хорошо, что впереди отпуск.

Что касается условий, они были куда хуже в Хабаровске и даже в Москве. Сегодня же погода не была проблемой. Мы всегда играем на открытом стадионе, поэтому, наоборот, играть с крышей очень странно. Сегодня же была обычная игра, какие мы обычно играем в Москве", - цитирует Фернандеша "Чемпионат.сом".
Теги: Фернандеш Локомотив Тосно
Вчера, 22:44
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