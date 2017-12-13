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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Игорь Гамула: "Локомотив" догнать будет тяжело
Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула заявил, что "Локомотив" заслуженно лидирует в чемпионате России.
"С большой долей уверенности можно говорить о том, что "Локомотив" догнать будет тяжело. Плюс в том, что не одна команда гонится за "Локомотивом", а целая группа клубов претендует на высокие места. Все будут стараться догнать лидера (отобрать у него очки), так что в этом смысле сократить отрыв будет полегче. Однако нагнать лидера было бы уже очень сложно. "Локомотив" здорово играет, набирает очки и по праву лидирует. Кто наиболее вероятный кандидат на второе место сейчас: "Зенит" или "Спартак"? Уверен, что весной будет борьба. Нельзя говорить о том, что только "Зенит" и "Спартак" поведут борьбу с "Локомотивом". Я ещё верю в то, что не сказали последнего слова "Краснодар" и ЦСКА. Они тоже претендуют даже на первое место. Только после мартовских матчей мы определенно сможем сказать, кто претендует на золото. Никто не знает, что будет весной, не дай бог, у кого-то что-то развалится в игре. Кто-то уйдёт, кто-то придёт, в любой из команд может что-то измениться за зиму. В одной из команд перемены будут в лучшую сторону, в другой - в худшую. Так что давайте не будем говорить, что кто-то уже победил. Впереди - отпуск, подготовка к еврокубковым турнирам. Сейчас наши тренеры уже научились проводить полноценную подготовку зимой, так что посмотрим на игру наших команд в феврале", - цитирует Гамулу "Спорт Уик-энд".
"С большой долей уверенности можно говорить о том, что "Локомотив" догнать будет тяжело. Плюс в том, что не одна команда гонится за "Локомотивом", а целая группа клубов претендует на высокие места. Все будут стараться догнать лидера (отобрать у него очки), так что в этом смысле сократить отрыв будет полегче. Однако нагнать лидера было бы уже очень сложно. "Локомотив" здорово играет, набирает очки и по праву лидирует. Кто наиболее вероятный кандидат на второе место сейчас: "Зенит" или "Спартак"? Уверен, что весной будет борьба. Нельзя говорить о том, что только "Зенит" и "Спартак" поведут борьбу с "Локомотивом". Я ещё верю в то, что не сказали последнего слова "Краснодар" и ЦСКА. Они тоже претендуют даже на первое место. Только после мартовских матчей мы определенно сможем сказать, кто претендует на золото. Никто не знает, что будет весной, не дай бог, у кого-то что-то развалится в игре. Кто-то уйдёт, кто-то придёт, в любой из команд может что-то измениться за зиму. В одной из команд перемены будут в лучшую сторону, в другой - в худшую. Так что давайте не будем говорить, что кто-то уже победил. Впереди - отпуск, подготовка к еврокубковым турнирам. Сейчас наши тренеры уже научились проводить полноценную подготовку зимой, так что посмотрим на игру наших команд в феврале", - цитирует Гамулу "Спорт Уик-энд".
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