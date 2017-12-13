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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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15:50
"Зенит" оштрафован за демонстрацию болельщиком "интимных частей тела" на матче со "Спартаком" (20)
"Зенит" оштрафован за демонстрацию болельщиком "интимных частей тела" на матче со "Спартаком" (20)
08:51
Юрий Семин: Гильерме, Чорлука, Ари - это усиление, но это не значит, что нам не нужна свежая кровь
Юрий Семин: Гильерме, Чорлука, Ари - это усиление, но это не значит, что нам не нужна свежая кровь
Дмитрий Ананко: идеальным результатом был бы выход сборной России в финал ЧМ-2018
Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Ананко поделился ожиданиями от выступления сборной России на предстоящем ЧМ-2018.
"Необходимо выходить из группы. В идеале было бы добраться до финала. Мы ведь дома играем и все в наших руках. Я всегда надеюсь на благоприятный исход. Мы можем обыграть любого и проиграть тоже можем любой сборной. Надеюсь, что во второй части чемпионата кто-то из футболистов сможет себя проявить. Хотелось бы, чтобы кто-то из молодых. Хотя выступление в еврокубках наших команда заставляет задуматься", - цитирует Ананко "Спорт-Экспресс".
"Необходимо выходить из группы. В идеале было бы добраться до финала. Мы ведь дома играем и все в наших руках. Я всегда надеюсь на благоприятный исход. Мы можем обыграть любого и проиграть тоже можем любой сборной. Надеюсь, что во второй части чемпионата кто-то из футболистов сможет себя проявить. Хотелось бы, чтобы кто-то из молодых. Хотя выступление в еврокубках наших команда заставляет задуматься", - цитирует Ананко "Спорт-Экспресс".
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