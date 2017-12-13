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Дмитрий Ананко: идеальным результатом был бы выход сборной России в финал ЧМ-2018

Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Ананко поделился ожиданиями от выступления сборной России на предстоящем ЧМ-2018.

"Необходимо выходить из группы. В идеале было бы добраться до финала. Мы ведь дома играем и все в наших руках. Я всегда надеюсь на благоприятный исход. Мы можем обыграть любого и проиграть тоже можем любой сборной. Надеюсь, что во второй части чемпионата кто-то из футболистов сможет себя проявить. Хотелось бы, чтобы кто-то из молодых. Хотя выступление в еврокубках наших команда заставляет задуматься", - цитирует Ананко "Спорт-Экспресс".
Теги: Ананко Спартак
Сегодня, 17:39
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№1 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 17:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
в каком виде спорта ?

Путина если только в атаку ставить тогда дойдем )
Регистрация: 26.07.2014
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