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47% россиян нормально отнесутся к футболисту-гею в сборной России

Российские болельщики стали терпимее относится к ЛГБТ-спортсменам в преддверии ЧМ-2018, сообщает Sports.ru со ссылкой на Sky Sports.

Фонд Stonewall, исследующий гомофобию в спорте, провел опрос 50 тысяч болельщиков из 38 стран с помощью приложения Forza Football. Исследование показало, что 47% россиян комфортно отнесутся к тому, что в сборной России появится ЛГБТ-футболист. В 2014 году этот показатель был равен 26%.

Отметим, что в Катаре, который примет ЧМ-2022, аналогичный показатель составил всего 14%, среднее значение среди всех опрошенных – 76%.
Вчера, 23:06
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(6)
№8 Написал: interested (Сегодня, 00:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Очередная сетевая атака гомосексуальной пропаганды на Россию. rage
Регистрация: 18.10.2013
№7 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Вчера, 23:56) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Ну перед ЧМ можно на бумаге все, что угодно написать.
Надеюсь это заказной отчет.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№6 Написал: ajax101 Москва (Вчера, 23:41) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Футболисты сборной РФ не по ориентации геи, они по игре пи.....расы!
Регистрация: 14.04.2008
№5 Написал: Блаженный Ташкент (Вчера, 23:15) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Значит 47% не против что в состав сборной вернется Дзюба.
Регистрация: 18.04.2010
№4 Написал: ВоронОдина2 РК (Вчера, 23:11) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
rocker31,
Москва, Питер... Кватит, кровь пойдет!
Регистрация: 13.05.2017
№3 Написал: tiki Москва (Вчера, 23:11) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
я так понимаю опрашивали весь мир на тему как мы к ним отнесемся?
откровенно говоря к заднеприводным нормально относиться не стоит
по крайней мере в сборной таких быть не должно и что б в целом общались там между собой.без афиширования


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: igorspartak Тверь (Вчера, 23:10) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
похоже это 15 млн.бакланов


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№1 Написал: rocker31 К-G (Вчера, 23:09) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чё,прям у всех россиян спросили?!
(((хотя за последние годы игры сборной,их редко по-другому называли,поэтому терпимей,видимо и стали-привыкли...
Регистрация: 14.02.2007
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