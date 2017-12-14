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Никита Симонян: У Федуна может быть свое мнение, но я с ним не согласен

Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что , которые предлреформыожил владелец "Спартака" Леонид Федун, не подходят России.

– Это личное мнение Леонида Арнольдовича, - начал Симонян. - Мое мнение: 16 команд – это оптимальное число команд. И столько команд надо оставить. Нам нужна классическая формула чемпионата России, та которая у нас есть сейчас.

– Что думаете о предложении проводить матчи 1/16, 1/8, 1/4 финала Кубка России в городах, где пройдет ЧМ-2018, но нет клубов премьер-лиги?

– А если это региональные команды, то почему они должны проводить матчи не в своих городах и не при своих болельщиках? Местный зритель хочет посмотреть свою команду, отправлять их команды в другие города – просто неуважение к ним. Если говорить о Кубке России, то тут дело в другом. Нам действительно нужно вернуть то отношение к кубку, какое было раньше, чтобы клубы не отправляли на матчи вторые составы, а играли основными и боролись за трофей.

– Как это сделать?

– Нужно разговаривать с клубами, убеждать их, чтобы они ездили на встречи 1/16 основными составами. Может быть, стоит повысить призовой фонд.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Симонян Федун
Вчера, 23:14
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