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Роман Асхабадзе: поздравляю Карпина с возвращением в РФПЛ и желаю Валере удачи

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера "Ростова".

"Желаю удачи Валере и поздравляю с возвращением в РФПЛ, это отличное приобретение для "Ростова"!

Знаю, что к Карпину был предметный интерес со стороны казахстанского клуба и нескольких клубов испанской лиги из нижней таблицы.

Многие игроки из "Ростова" знакомы с требованиями Карпина, поэтому притирки во многом удастся избежать, хотя Карпин всё это время был погружён в футбол и во многом развивался. Много новых и интересных вещей в плане тактики мы сможем, надеюсь, увидеть в исполнении ростовчан", - цитирует Асхабадзе "Чемпионат.сом".
Теги: Асхабадзе Карпин Ростов
Сегодня, 20:04
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