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Наиль Измайлов: уход Промеса? Не хочется разрушать чемпионский состав

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Наиль Измайлов прокомментировал информацию о вероятном уходе из стана красно-белых Квинси Промеса и Сердара Таски.

– Имеют ли под собой почву разговоры о том, что Квинси Промес может покинуть команду и уехать в Англию?

– На данный момент нет. Да и, в целом, очень не хочется разрушать чемпионский состав, вполне способный повторить и превзойти свой прошлогодний результат.

– А какова ситуация с действующими контрактами? Летом Сердар Таски хотел покинуть клуб, да и сейчас честно признается, что пока не принял окончательного решения. Будет ли его контракт переподписан?

– У него контракт со "Спартаком" до конца текущего сезона, окончательное решение будем принимать позже, во время финальных переговоров.

RT
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 05:41
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№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 06:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
На Промесе у спама всё и держится в атаке. Хотя мы тоже любили Халка, но бабки сделали своё дело.


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013
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