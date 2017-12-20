Наиль Измайлов: уход Промеса? Не хочется разрушать чемпионский состав

Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Наиль Измайлов прокомментировал информацию о вероятном уходе из стана красно-белых Квинси Промеса и Сердара Таски.– На данный момент нет. Да и, в целом, очень не хочется разрушать чемпионский состав, вполне способный повторить и превзойти свой прошлогодний результат.– У него контракт со "Спартаком" до конца текущего сезона, окончательное решение будем принимать позже, во время финальных переговоров.