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"Спартак" на сборе в Марбелье сыграет с софийским ЦСКА, "Спартой" и "Хэбэй Чайна Форчун

"Спартак" сообщил о том, с кем проведет товарищеские матчи на втором сборе, который пройдет в испанской Марбелье.

Красно-белые сыграют с софийским ЦСКА, "Спартой" и "Хэбэй Чайна Форчун" из Китая.

Матч с ЦСКА пройдет 31 января, 3 февраля "Спартак" сыграет с китайским клубом. Последний товарищеский матч на этом сборе будет 7 февраля со "Спартой" .

ФК "Спартак"
Теги: Спартак
Сегодня, 15:36
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8
(1)
№8 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 17:48) #
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  •  (2)
online

Хорошие спаринги подобрали.
Регистрация: 27.07.2016
№7 Написал: етер Москва (Сегодня, 17:45) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Почему предложение Копенгагена отвергли, они же предлагали сыграть товарняк???

Ну да , зенИта только с Барсой и Реалом будет в межсезонье играть.


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Чужого нам не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно ни было..
Регистрация: 7.12.2017
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 17:06) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Почему предложение Копенгагена отвергли, они же предлагали сыграть товарняк???

Тебя это каким боком епет, дурачок?
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 16:35) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
China-China Fortune, going through a motion... sunglasses
Football's wher you find it, listen to the coach! sunglasses
Регистрация: 2.08.2013
№4 Написал: Deni Naike (Сегодня, 16:34) #
  • -4
  •  (4)
online

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 5 матчей и 5 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Сайт - 1einsider.com
Регистрация: 24.12.2017
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:21) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Почему предложение Копенгагена отвергли, они же предлагали сыграть товарняк???


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: етер Москва (Сегодня, 16:20) #
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
C "Хуавей Чай Федун".

Смотрю тема про Спартак тебе не безразлична? Прям свербит у тебя!

Цитата: Kolpino2
Хуавей Чай Федун

Он же вас недавно нагнул! Забыл уже? И давай на наших темах сидеть. Зависть - это плохо. А , забыл , вы же великие аргентинцы . ХИХИ.


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Чужого нам не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно ни было..
Регистрация: 7.12.2017
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:47) #
  • -6
  •  (16)

C "Хуавей Чай Федун".
Регистрация: 12.11.2007
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