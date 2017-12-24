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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Роберто Гальярдини: хотели реабилитировать за поражение от "Удинезе", но теперь нам придется еще тяжелее
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Маурицио Сарри: "Сампдория" - единственная команда, которая приехала в Неаполь играть в футбол
Маурицио Сарри: "Сампдория" - единственная команда, которая приехала в Неаполь играть в футбол
"Спартак" на сборе в Марбелье сыграет с софийским ЦСКА, "Спартой" и "Хэбэй Чайна Форчун
"Спартак" сообщил о том, с кем проведет товарищеские матчи на втором сборе, который пройдет в испанской Марбелье.
Красно-белые сыграют с софийским ЦСКА, "Спартой" и "Хэбэй Чайна Форчун" из Китая.
Матч с ЦСКА пройдет 31 января, 3 февраля "Спартак" сыграет с китайским клубом. Последний товарищеский матч на этом сборе будет 7 февраля со "Спартой" .
ФК "Спартак"
Красно-белые сыграют с софийским ЦСКА, "Спартой" и "Хэбэй Чайна Форчун" из Китая.
Матч с ЦСКА пройдет 31 января, 3 февраля "Спартак" сыграет с китайским клубом. Последний товарищеский матч на этом сборе будет 7 февраля со "Спартой" .
ФК "Спартак"
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