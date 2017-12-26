Сергей Прядкин: ни о каких выдвижениях Сорокина и речи не шло

Вице-президент РФС Сергей Прядкин рассказал о том, что бюро исполкома союза, первый вице-президент и два вице-президента останутся без изменений.– Нет. Никого не выбирали и выбирать не будут. Все остается в том же составе. Без изменений останется бюро исполкома, первый вице-президент и два вице-президента.– Нет. Он присутствовал на заседании как рядовой член исполкома. Ни о каких его выдвижениях и повышении его статуса речь не шла.– Дело больше в моральной точке зрения и личного престижа.