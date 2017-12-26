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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Прядкин: ни о каких выдвижениях Сорокина и речи не шло
Вице-президент РФС Сергей Прядкин рассказал о том, что бюро исполкома союза, первый вице-президент и два вице-президента останутся без изменений.
– Обсуждался ли новый состав института вице-президентов?
– Нет. Никого не выбирали и выбирать не будут. Все остается в том же составе. Без изменений останется бюро исполкома, первый вице-президент и два вице-президента.
– Заходила ли речь о новой роли гендиректора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина?
– Нет. Он присутствовал на заседании как рядовой член исполкома. Ни о каких его выдвижениях и повышении его статуса речь не шла.
– Пока Виталий Леонтьевич судится, у него нет времени исполнять обязанности?
– Дело больше в моральной точке зрения и личного престижа.
"Спорт-Экспресс"
– Обсуждался ли новый состав института вице-президентов?
– Нет. Никого не выбирали и выбирать не будут. Все остается в том же составе. Без изменений останется бюро исполкома, первый вице-президент и два вице-президента.
– Заходила ли речь о новой роли гендиректора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина?
– Нет. Он присутствовал на заседании как рядовой член исполкома. Ни о каких его выдвижениях и повышении его статуса речь не шла.
– Пока Виталий Леонтьевич судится, у него нет времени исполнять обязанности?
– Дело больше в моральной точке зрения и личного престижа.
"Спорт-Экспресс"
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