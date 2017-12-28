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Юрий Семин: сегодня с "Локомотивом" считаются

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что на футболистов очень повлияла победа в Кубке России в прошлом сезоне.

"Все происходит постепенно. Для меня было очевидно, что "Локомотив" должен вернуться на лидирующие позиции в чемпионате России. И для этого есть все основания. Конечно, был спад, который длился около шести лет. И мы хотим вернуться на прежний уровень. Медленно, но верно мы идем к этому. Наша задача – сделать так, чтобы с "Локомотивом" все считались. И сегодня, я так думаю, с нами считаются. И в будущем тоже будут.

На ребят здорово повлияла победа в Кубке России. Они обрели уверенность. Может, кому-то наше лидерство кажется неожиданным, но только не мне. Все закономерно. Это результат продуманной работы. Как игроков, так и тренерского штаба. Все правильно понимают поставленные задачи. И еще один важный момент: я верю в своих футболистов. А они знают, за какой клуб выступают", - цитирует Семина "Российская газета".
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 19:11
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№1 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 20:46) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Спасибо, Юрий Палыч. Никто другой не смог бы сделать того, что ты сделал. Здоровья крепчайшего.
Регистрация: 12.06.2016
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