Дмитрий Булыкин: похоже, Габулов намерен выдать яркий отрезок под конец карьеры

Бывший нападающий "Андерлехта" и сборной России Дмитрий Булыкин высказался относительно трансфера вратаря "Арсенала" Владимира Габулова в "Брюгге".?– Переезд в Бельгию – очень серьезный шаг для Владимира. Непростое решение для возрастного футболиста резко изменить свою карьеру – уехать в другую страну, поменять быт, обстановку. Похоже, Габулов намерен выдать яркий отрезок на международном уровне под конец карьеры. Это сильный поступок. Он красит Владимира.– Не совсем. Это желание прогрессировать, играть в еврокубках в перспективе. "Брюгге" – это шаг вперед. Но знаю по себе, что в Бельгии и Голландии отдают предпочтение молодежи. Если на горизонте появится перспективный голкипер из местных, то выберут его. Поэтому Владимиру, как легионеру, будет крайне тяжело. Но он в любом случае посмотрит на зарубежный футбол, наберется опыта. Да и не думаю, что у "Арсенала" стоят высокие задачи в чемпионате, а вот у "Брюгге", наоборот. А с большими турнирными целями биться всегда интереснее.– За границу уезжать страшно – не знаешь ни местный футбол, ни язык. Идут на такое немногие. Те, кто уезжает в Европу, должны быть очень уверены в себе. А в сборной за всеми следят – и за Габуловым тоже. Попадание в национальную команду будет зависеть только от времени в клубе.