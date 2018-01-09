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Денис Попов: если Смолов перейдет в "Зенит", то променяет шило на мыло

Бывший форвард ЦСКА и сборной России Денис Попов прокомментировал возможный переход лидера "Краснодара" Федора Смолова в "Зенит".

"Знаете, я бы не советовал ему уходить в другую российскую команду. На мой взгляд, если Смолов перейдет из "Краснодара" в "Зенит", то променяет шило на мыло.

Ну какая разница, у кого из лидеров он будет играть в России? Разве что "Зенит" чуть повыше в турнирной таблице, и зарплата там будет побольше. А вот в "Вест Хэм", если интерес к нему оттуда действительно есть, Смолову нужно уезжать совершенно точно - не исключено, что это для него первый и последний шанс поиграть на Туманном Альбионе.

Неправильно будет отказываться от возможности попробовать себя в таком серьёзном турнире как английская Премьер-лига. Плюс "Вест Хэм" там - не самый слабый клуб, это столичная команда с традициями, которая потихонечку поднимается по турнирной таблице, там есть Энди Кэрролл, который раньше был в "Ливерпуле".

И даже если у Смолова не получится заиграть в Англии, все равно "Зенит" потом точно так же, как и сейчас, будет готов забрать его с руками и ногами", - цитирует Попова "Спорт уик-энд".
Теги: Смолов Попов
Сегодня, 10:07
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№1 Написал: SHRЕК (Сегодня, 10:26) #
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есть просто дурагоны есть аналитеги а естьбля сцукодебилы)))))))))))))))))))
Регистрация: 11.02.2017
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