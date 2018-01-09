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Денис Попов: если Смолов перейдет в "Зенит", то променяет шило на мыло
Бывший форвард ЦСКА и сборной России Денис Попов прокомментировал возможный переход лидера "Краснодара" Федора Смолова в "Зенит".
"Знаете, я бы не советовал ему уходить в другую российскую команду. На мой взгляд, если Смолов перейдет из "Краснодара" в "Зенит", то променяет шило на мыло.
Ну какая разница, у кого из лидеров он будет играть в России? Разве что "Зенит" чуть повыше в турнирной таблице, и зарплата там будет побольше. А вот в "Вест Хэм", если интерес к нему оттуда действительно есть, Смолову нужно уезжать совершенно точно - не исключено, что это для него первый и последний шанс поиграть на Туманном Альбионе.
Неправильно будет отказываться от возможности попробовать себя в таком серьёзном турнире как английская Премьер-лига. Плюс "Вест Хэм" там - не самый слабый клуб, это столичная команда с традициями, которая потихонечку поднимается по турнирной таблице, там есть Энди Кэрролл, который раньше был в "Ливерпуле".
И даже если у Смолова не получится заиграть в Англии, все равно "Зенит" потом точно так же, как и сейчас, будет готов забрать его с руками и ногами", - цитирует Попова "Спорт уик-энд".
"Знаете, я бы не советовал ему уходить в другую российскую команду. На мой взгляд, если Смолов перейдет из "Краснодара" в "Зенит", то променяет шило на мыло.
Ну какая разница, у кого из лидеров он будет играть в России? Разве что "Зенит" чуть повыше в турнирной таблице, и зарплата там будет побольше. А вот в "Вест Хэм", если интерес к нему оттуда действительно есть, Смолову нужно уезжать совершенно точно - не исключено, что это для него первый и последний шанс поиграть на Туманном Альбионе.
Неправильно будет отказываться от возможности попробовать себя в таком серьёзном турнире как английская Премьер-лига. Плюс "Вест Хэм" там - не самый слабый клуб, это столичная команда с традициями, которая потихонечку поднимается по турнирной таблице, там есть Энди Кэрролл, который раньше был в "Ливерпуле".
И даже если у Смолова не получится заиграть в Англии, все равно "Зенит" потом точно так же, как и сейчас, будет готов забрать его с руками и ногами", - цитирует Попова "Спорт уик-энд".
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