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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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19:01
Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке сессии Всемирной туристской организации ООН (15)
Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке сессии Всемирной туристской организации ООН (15)
16:24
Шесть игроков молодежной сборной Мальты дисквалифицированы за причастность к договорным матчам
Шесть игроков молодежной сборной Мальты дисквалифицированы за причастность к договорным матчам
Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке сессии Всемирной туристской организации ООН
Вице-премьер Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).
Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Сессия ЮНВТО пройдет в Санкт-Петербурге в 2019 году.
Всемирная туристская организация ООН занимается развитием устойчивого и общедоступного туризма. Высшим руководящим органом организации является созываемая раз в два года Генеральная ассамблея.
Коммерсант
Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Сессия ЮНВТО пройдет в Санкт-Петербурге в 2019 году.
Всемирная туристская организация ООН занимается развитием устойчивого и общедоступного туризма. Высшим руководящим органом организации является созываемая раз в два года Генеральная ассамблея.
Коммерсант
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