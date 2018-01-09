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Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке сессии Всемирной туристской организации ООН

Вице-премьер Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).

Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Сессия ЮНВТО пройдет в Санкт-Петербурге в 2019 году.

Всемирная туристская организация ООН занимается развитием устойчивого и общедоступного туризма. Высшим руководящим органом организации является созываемая раз в два года Генеральная ассамблея.

Коммерсант
Сегодня, 19:01
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№15 Написал: grisha (Сегодня, 22:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Эксперт
Плакать будете по Мутко, стонать "как же так мы все просрали Виталик"..

Ой !!
Уже !!!
Как по ленину - но надо забальзамировать для начала его вместе с хозяином
С радостью поплачу от счастья над их трупами
Регистрация: 19.04.2017
№14 Написал: Эксперт (Сегодня, 22:22) #
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online

тупорылые коментаторы. ох, посмотрим, что вы скажете, когда ваши кандидаты займут места наверху (не дай бог) и просрут даже то, что есть сейчас. Плакать будете по Мутко, стонать "как же так мы все просрали Виталик"..
Регистрация: 22.03.2017
№13 Написал: челсик Россия (Сегодня, 21:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот жиденышь непотопляемый
Регистрация: 16.06.2015
№12 Написал: grisha (Сегодня, 21:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MATPOCOB
Непотопляемый!

Весь пошёл в вовку-царька
Утирайтесь
Регистрация: 19.04.2017
№11 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 21:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Горец! Ну или г.вно!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№10 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 21:13) #
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Болеет за:
ЦСКА
Непотопляемый!
Регистрация: 10.10.2006
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:05) #
  • -2
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Болеет за:
«Зенит»
ну всё правильно, английским владеет в совершенстве


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 91800bsp
Конечно,проголосуем за ВВП. Это так приятно за вашими жопными болями наблюдать)))


не забудь патриотично помолиться на кремлядь, когда на олимпиаде в Корее с наших спортсменов на церемонии перенаграждения будут снимать золотые медали, а они будут извиняться в телевизор за своё российское гражданство.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№7 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 20:38) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
синекура
Регистрация: 18.11.2017
№6 Написал: N-52 (Сегодня, 20:34) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Классика: постепенно к нулю. По крайней мере, так должно быть за его "заслуги", но у нас все может быть и наоборот.
Регистрация: 13.08.2012
№5 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 20:25) #
  • -9
  •  (13)

Цитата: Mat13
Он должен был самодеятельность возглавлять под Магаданом, но ОПГ своих не сажает...

Самодеятельность Федунчик должен возглавить за свои известные действия. Но его же низзя ругать,он Спартак содержит. Все олигархи вокруг-воры и прилипалы,похитители налогов и пееенсий,но Федунчик не такой.
А вот Миииииллер....

Цитата: Пивовед
оху.ели...
в край оху.ели..

они уже ничего не боятся- один куй, их вата проголосует так как им нужно....

Конечно,проголосуем за ВВП. Это так приятно за вашими жопными болями наблюдать))))


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№4 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 20:15) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ты наркоман, штоле?


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№3 Написал: Седой Россия (Сегодня, 19:12) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Не тонет....


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:10) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
оху.ели...
в край оху.ели..

они уже ничего не боятся- один куй, их вата проголосует так как им нужно....


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: Mat13 Московская область (Сегодня, 19:07) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Он должен был самодеятельность возглавлять под Магаданом, но ОПГ своих не сажает...


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Телевизор сломался, поэтому ем грибы и смотрю ковёр
Регистрация: 19.10.2009
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