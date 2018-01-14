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"Динамо" ведет переговоры по приобретению Константина Рауша

"Динамо" ведет переговоры по приобретению защитника сборной России и "Кельна" Константина Рауша, информирует ТАСС.

Отмечается, что на данный момент с трансфером 27-летнего игрока есть определенные сложности.

Рауш родился в Томской области в селе Кожевниково, в возрасте шести лет эмигрировал с родителями в Германию. Выступал за молодежную и юношеские сборные Германии.

В 2015 году он получил паспорт РФ, в августе этого года он был впервые вызван в сборную России на товарищеский матч с "Динамо", который не считается официальным, так как проводился не под эгидой ФИФА.

В начале октября ФИФА разрешила Раушу выступать за сборную России, после чего защитник принял участие в четырех товарищеских матчах команды - с Кореей (4:2), Ираном (1:1), Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3).
Теги: Кельн Рауш Динамо Трансферы
Сегодня, 21:24
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№1 Написал: язва Москва (Сегодня, 22:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Откуда у Динамо деньги?
Этот парень и в Спартак, и бомжам и любой команде пригодился бы..


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Енто я.. SHIGA
Регистрация: 25.09.2016
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