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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Динамо" ведет переговоры по приобретению Константина Рауша
"Динамо" ведет переговоры по приобретению защитника сборной России и "Кельна" Константина Рауша, информирует ТАСС.
Отмечается, что на данный момент с трансфером 27-летнего игрока есть определенные сложности.
Рауш родился в Томской области в селе Кожевниково, в возрасте шести лет эмигрировал с родителями в Германию. Выступал за молодежную и юношеские сборные Германии.
В 2015 году он получил паспорт РФ, в августе этого года он был впервые вызван в сборную России на товарищеский матч с "Динамо", который не считается официальным, так как проводился не под эгидой ФИФА.
В начале октября ФИФА разрешила Раушу выступать за сборную России, после чего защитник принял участие в четырех товарищеских матчах команды - с Кореей (4:2), Ираном (1:1), Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3).
Отмечается, что на данный момент с трансфером 27-летнего игрока есть определенные сложности.
Рауш родился в Томской области в селе Кожевниково, в возрасте шести лет эмигрировал с родителями в Германию. Выступал за молодежную и юношеские сборные Германии.
В 2015 году он получил паспорт РФ, в августе этого года он был впервые вызван в сборную России на товарищеский матч с "Динамо", который не считается официальным, так как проводился не под эгидой ФИФА.
В начале октября ФИФА разрешила Раушу выступать за сборную России, после чего защитник принял участие в четырех товарищеских матчах команды - с Кореей (4:2), Ираном (1:1), Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3).
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