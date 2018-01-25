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Сергей Фурсенко: трудно переоценить вклад, который Манчини вносит в российский футбол

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко после контрольного матча с пражской "Славией" (5:1) отметил работу главного тренера команды Роберто Манчини.

– В двух контрольных матчах "Зенит" забил десять мячей. Не многовато ли для начала сбора?

– Много не бывает, конечно. Под нагрузками играть тяжело. Меня особенно радует молодежь, которая играет очень хорошо. Есть, кому заменить потом ветеранов.

– Довольны ли вы тем, как команда работает на сборе и выдерживает нагрузки?

– Команда очень эффективно работает. Вы сами видели – тренировки на загляденье. Очень много тактики. Буквально за руки водят молодых, показывают, что нужно делать. Трудно переоценить вклад, который Манчини уже сейчас вносит в российский футбол. Он меня все время пытается учить, что нужно как можно больше внимания уделять русским, что нашей команде нужно хорошо сыграть на чемпионате мира. Я так понимаю, что для него это приоритет номер один.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Фурсенко Зенит
Вчера, 23:11
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(5)
№6 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:49) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Клоуны, горите в аду, вместе со своим главным клоуном...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006
№5 Написал: oksva Спб (Вчера, 23:44) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
- ". Трудно переоценить вклад, который Манчини уже сейчас вносит в российский футбол.."
Ничего комментировать не буду . Спросим у Фурсенко после окончания сезона . Что внёс Манчини и что сам автор такого заявления .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№4 Написал: villi.viter Беларусь (Вчера, 23:40) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Он меня все время пытается учить, что нужно как можно больше внимания уделять русским, что нашей команде нужно хорошо сыграть на чемпионате мира. Я так понимаю, что для него это приоритет номер один.[b][/b]

Гоните Черчесова, варвары, оказывается мы вообще ничего не поняли - Манчини приехал в Россию не для Зенита, он приехал поднять сборную, которая для него это приоритет номер один!!! УРА!
Фурсенко - ядерный идиот.
Регистрация: 8.06.2012
№3 Написал: rocker31 К-G (Вчера, 23:31) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Трудно переоценить,но все усиленно пытаются почему-то...
Регистрация: 14.02.2007
№2 Написал: JaapStam JaapStam (Вчера, 23:30) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
язва,
Банковский
Регистрация: 14.12.2015
№1 Написал: язва Москва (Вчера, 23:18) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
И какой вклад? joy
Регистрация: 25.09.2016
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