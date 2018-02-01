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Алексей Стрепетов: линия атаки у "Зенита" сейчас симпатичная

Бывший полузащитник и тренер "Зенита" Алексей Стрепетов прокомментировал изменения в составе и тактике питерской команды.

— Какие впечатления оставили игры "Зенита" на сборах?

— Приятные. Очень важно, что все матчи проходили на хорошем уровне, с движением и самоотдачей. Последний поединок, как было заметно, – на фоне усталости, чувствовалось, что ребята находятся под большими нагрузками. В целом сбор показал, что команда целенаправленно работает и готовится к матчам с "Селтиком".

— Нужно ли придавать большое значение результатам этих матчей?

— Любой результат важен. Тем более что соперниками были хорошие команды, выявились проблемы в обороне в связи с отсутствием Ивановича и Кришито. Паредес тоже не играл. Любой матч дает хорошую информацию для тренера.

— Насколько Заболотный может усилить "Зенит"?

— Манчини играет разными тактическими схемами, в зависимости от соперника. Может как с чистыми нападающими, так и теми, кто будет обороняться. Заболотный входит в одну из схем. Мы можем сыграть и легкими форвардами, и в два нападающих, определив кого-то в середину. Не стоит забывать, что еще есть Полоз. При схеме "4-4-2" тот же Ерохин из опорной зоны вовремя подключается к атаке, делает прекрасные голевые передачи, есть завершающая стадия. В нападении Дриусси и Кокорин играют "вторым номером" и плетут кружева в атаке. Заболотный выдвинут вперед. Дриусси действует справа. Линия атаки у нас симпатичная.

Bobsoccer
Теги: Зенит
Сегодня, 10:29
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:55) #
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и плетут кружева в атаке.

Это лишнее.Не хватало ещё негров в атаку.
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