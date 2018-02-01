Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Зоран Тошич: уверен, Слуцкий еще получит свой шанс

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказал мнение об экс-наставнике "армейцев" Леониде Слуцком.

"Это тренер, который хотел видеть меня в клубе, и я рад, что смог поработать с ним так много лет. Наши отношения всегда были хорошими. Мне жаль, что Слуцкий ушёл, но он сам принял такое решение. Леонид всегда будет важной фигурой для болельщиков ЦСКА.

Не знаю, почему у него не сложилось в "Халле", но Слуцкий - человек, который всегда смотрит вперёд и хочет каждый день становиться лучше.

Он попробовал свои силы в Англии, поскольку не хотел остаться тренером, который работает только на родине. Я уважаю Леонида за это и уверен, что он ещё получит шанс", - передает слова Тошича "Чемпионат".
Теги: Тошич Слуцкий
Сегодня, 10:59
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 11:30) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
пельмень уже нашел своё место,шуршит за пивом и раками для Валеры и Гамулы
Регистрация: 6.04.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.