Софьян Ханни: переход в "Спартак" - шаг вперед в моей карьере

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни отметил, что переход в московскую команду – шаг вперед в его карьере.– Я выбрал "Спартак", потому что знаю: это сильнейший клуб России, действующий чемпион, участник еврокубков. Я мечтаю о новых трофеях и уверен, что смогу завоевать их со "Спартаком". Переход в этот клуб – определенно шаг вперед в моей карьере.– Я могу действовать на флангах, но больше всего мне по душе позиция классической "десятки". Впрочем, последнее слово всегда за тренером: готов играть там, где он скажет.– Да. Меня заранее предупредили, что девяносто четвертый, под которым я выступал в последнее время, занят, а из свободных я выбрал тридцатый.