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Софьян Ханни: переход в "Спартак" - шаг вперед в моей карьере

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни отметил, что переход в московскую команду – шаг вперед в его карьере.

– Я выбрал "Спартак", потому что знаю: это сильнейший клуб России, действующий чемпион, участник еврокубков. Я мечтаю о новых трофеях и уверен, что смогу завоевать их со "Спартаком". Переход в этот клуб – определенно шаг вперед в моей карьере.

– Вы универсальный футболист. Есть ли у вас любимая позиция на поле?

– Я могу действовать на флангах, но больше всего мне по душе позиция классической "десятки". Впрочем, последнее слово всегда за тренером: готов играть там, где он скажет.

– Игровой номер вы уже выбрали?

– Да. Меня заранее предупредили, что девяносто четвертый, под которым я выступал в последнее время, занят, а из свободных я выбрал тридцатый.

ФК "Спартак"
Теги: Ханни Спартак
Сегодня, 00:10
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(1)
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 00:39) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
94-й?! Чё, в баскетбол играем что ли? Или в хоккей?
Регистрация: 2.08.2013
№1 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 00:29) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
У спама даже 94 занят,вот млять бедолаги...))
Регистрация: 24.10.2007
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