Виталий Денисов: уже проводим теоретические занятия по "Ницце"

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов рассказал, что команде нужно готовиться не только к противостоянию с "Ниццей" в 1/16 финала Лиги Европы, но и ко всей второй части сезона.– Провели хорошую тренировку. Стараемся перенести все, над чем работали, на матч. Проявили бойцовские качества. Нельзя снимать со счетов качество поля. Оно было не таким хорошим, как на тренировках.– Хотелось бы, чтобы он был ближе к первой игре.– Завелись. Такое бывает на сборах.– Нужно готовиться не только к "Ницце", но и ко всему сезона. Хотя по французам мы уже проводим теоретические занятия.