Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Виталий Денисов: уже проводим теоретические занятия по "Ницце"

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов рассказал, что команде нужно готовиться не только к противостоянию с "Ниццей" в 1/16 финала Лиги Европы, но и ко всей второй части сезона.

– Провели хорошую тренировку. Стараемся перенести все, над чем работали, на матч. Проявили бойцовские качества. Нельзя снимать со счетов качество поля. Оно было не таким хорошим, как на тренировках.

– Пик формы уже рядом?

– Хотелось бы, чтобы он был ближе к первой игре.

– Во втором тайме команды немного потолкались. Что произошло?

– Завелись. Такое бывает на сборах.

– Эти матчи рассматриваете, как подготовку к "Ницце"?

– Нужно готовиться не только к "Ницце", но и ко всему сезона. Хотя по французам мы уже проводим теоретические занятия.

ФК "Локомотив"
Теги: Денисов В. Локомотив
Вчера, 23:21
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.