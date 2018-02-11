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Евгений Муравьёв: готов обсудить претензии Погребняка в компетентных органах

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев высказался насчет слов Павла Погребняка, который в интервью выступил с острой критикой руководства бело-голубых.

- Я не комментирую ситуацию с Погребняком. Не делал этого раньше и не буду делать сейчас. Единственное, что могу сказать: все, что он готов мне предъявить, я готов обсудить с ним в компетентных органах, - сказал Муравьев "СЭ"
Теги: Муравьев Погребняк Динамо
Вчера, 21:16
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(3)
№3 Написал: grisha (Вчера, 21:50) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Как написал один мой знакомый, не психически больной, но Вова

Мочить ментов,
Мочить везде
До дней последних донца
Мочить - и никаких гвоздей,
Вот лозунг мой - и Солнца
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: Кокаинум (Вчера, 21:43) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Влупидольчику предложил напихать - полную жоПашу


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Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: grisha (Вчера, 21:40) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Во, срань - хочет Пашу запугать, морда воровская !!!
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
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