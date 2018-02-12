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Матиас Краневиттер: в финале Лиги Европы хотел бы победить "Спартак"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер рассказал, с кем бы хотел встретиться в финале Лиги Европы и вспомнил период своего выступления за "Атлетико".

"Атлетико" - большой клуб, амбициозный и требовательный. К нему нужно было адаптироваться, а мне это не удалось. За первые полгода я провел всего несколько игр, меня отправили в аренду в "Севилью", чтобы я привык к испанскому футболу. Потом я вернулся, отыграл отличную предсезонку, принял участие во всех товарищеских матчах, но не смог убедить тренерский штаб. Но я благодарен мадридскому клубу за невероятный опыт, первый для меня в Европе. Это было отличное время. Сейчас я сосредоточен на игре в "Зените", хочу привести команду к победам и заслужить право попасть на чемпионат мира. С кем бы хотел сыграть в финале Лиги Европы – с "Атлетико" или со "Спартаком"? Выберу второй вариант. Во-первых, не хотелось бы встречаться со своими бывшими партнерами по команде, во-вторых, "Зениту" было бы куда приятнее победить в финале такого важного турнира своего принципиального соперника", - цитирует Краневиттера "Спорт-Экспресс".
Теги: Краневиттер Зенит Спартак
Вчера, 22:46
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13
(2)
№13 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 00:22) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кокаинум
Бог трешечку любит

smile
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№12 Написал: Кокаинум (Сегодня, 00:21) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartak СССР
в Москве уже встретились недавно

Бог трешечку любит joy


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Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№11 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 00:17) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
в Москве уже встретились недавно,вот клоун провинциальный
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№10 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:56) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
было б неплохо свиней в финале отъе.ать, да только вылетят они в 1/16-ой, колхозники


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№9 Написал: fd65 (Вчера, 23:50) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
От Фурсенки вирус подхватил..... Один уже сделал Россию Чемпионами Мира, другой уже в финале играет..... Наполи и Ко тихо оху#вают в сторонке....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№8 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Вчера, 23:46) #
  • +3
  •  (5)

Хотел бы такой финал увидеть
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№7 Написал: Кокаинум (Вчера, 23:29) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
зенит- это или паразит

Глист. Присосется к чему-нибудь... К кишечнику, трубе, или... Гм... И сосет smile Всегда сосет


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Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 23:25) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
а Зенит, который в жопе у вас свербит


получается- зенит- нечто такое,. что может свербить только в жопе..))))

тогда всё логично- зенит- это или паразит, или болезнь этой части тела.

)))))


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№5 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:12) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Комплексы привили в бакланском клубишке

Кто бы говорил, гнусячье племя, зайди на свою гостевую, где каждая вторая свинья со смаком рассказывает, что который раз пересмотрел матч спартак - Зенит 3-1, , аки польстить себе для душевного равновесия. Так что заткнитесь , ущербы, вы смотрите не какую-нибудь Севилью 5-1, а Зенит, который в жопе у вас свербит, и будет свербить, пока в свинячьем теле душонка теплится, ничтожества, уж самим себе то не пускайте пыль в глаза, ущербы пришибленные.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: Кокаинум (Вчера, 23:10) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Совсем глупый пацан - как можно встретиться в Еврокубках с командой обосранцев ?

Да, жестко ты Зину определил. Хотя верно - если им вечно Сраные Твенте трехи отгружают и Бней Егуда в Питере на болт натягивает... С Динамой СПб на пару...


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Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: grisha (Вчера, 23:02) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Совсем глупый пацан - как можно встретиться в Еврокубках с командой обосранцев ?
Их там никто и не увидит
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Вчера, 22:53) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Сибирь»
Комплексы привили в бакланском клубишке


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Кокаинум (Вчера, 22:51) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Краны вытер? Вот иди и делом займись, мечтатель... Незнайка на Луне, блин


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Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
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