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Гаджи Гаджиев: большую часть зарплаты Оланаре будет платить ЦСКА

Наставник "Амкара" Гаджи Гаджиев рассказал об условиях аренды форварда ЦСКА Аарона Оланаре.

"ЦСКА хотел, чтобы мы платили больше. Спасибо им, что в итоге они пошли на минимально возможный вариант. Большую часть зарплаты платит ЦСКА. "Амкар" платит примерно 1/4 или 1/5 зарплаты Оланаре. Сумму озвучивать не буду. Далеко не все понимают, что "Амкар" живёт исключительно по средствам и выжимает максимум из возможного", - цитирует Гаджиева пресс-служба клуба.
Теги: Гаджиев Оланаре ЦСКА Амкар
Сегодня, 00:24
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№1 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 00:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
"ЦСКА хотел, чтобы мы платили больше. Спасибо им, что в итоге они пошли на минимально возможный вариант. Большую часть зарплаты платит ЦСКА. "Амкар" платит примерно 1/4 или 1/5 зарплаты Оланаре. Сумму озвучивать не буду

Гинер и не на такое пойдет за 3 очка...
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
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