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Наиль Измайлов: предлагали "Крыльям" сыграть в Москве, Сочи или Краснодаре

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов высказал позицию клуба по поводу проведения в Самаре матча 1/4 финала Кубка России против "Крыльев Советов".

– Как и предполагалось, условия в Самаре будут крайне жесткими и, возможно, непригодными для игры в футбол – это касается как тяжелый погодных условий, так и состояния поля. Что предпринял "Спартак" в связи с этим? – вопрос Измайлову.

– Наши возможности в связи со статусом клуба-гостя были ограничены. Тем не менее, мы сделали все от нас зависящее, чтобы столь важный матч прошел в нормальных и естественных для футбола условиях.

"Спартак" предложил провести матч в Москве, Сочи или Краснодаре. При этом оплату перелета и проживание в отеле соперника наш клуб брал на себя. "Крылья Советов" отказались от этого предложения, настаивая на том, чтобы игра состоялась исключительно в Самаре.

– Пока, судя по всему, худшие прогнозы погоды оправдываются. Понятно, что при такой температуре и состояние поля будет далеко не лучшим.

– К сожалению, да. Обратил бы внимание на то, что даже по рекомендациям УЕФА температура на момент проведения матча не должна быть ниже отметки в минус 15 градусов. Судя по всему, к моменту начала встречи в Самаре столбик термометра опустится ниже. Футбол – игра контактная и травматичная. И если завтра будет решено провести матч, вероятность получения травм в такую погоду и на таком поле увеличится в разы.

При этом не стоит забывать о том, что в составе нашей команды большая группа игроков – кандидатов в сборную России. Чемпионат мира не за горами. Впрочем, будет очень жаль, если в столь непригодных для футбола условиях получат травмы игрок или игроки "Крыльев Советов".

СЭ
Теги: Спартак Крылья Советов
Сегодня, 14:15
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6
(2)
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:39) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Одиссей
Цитата: Crowley172
Матч для болельщиков. А они у крыльев в Самаре, а не в Сочи или Москве

smile Для болельщиков первым делом красивый футбол,а не созерцание балета на льду,подвергающего футболистов тяжелым травмам.да и болельщикам при минусовой температуре ,мягко говоря,не очень комфортно на стадионе.

И ещё аргумент. В Москве было бы тысяч 25, а в Самаре и десяти не наберётся. Так для болельщиков матч или самарцев?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: Clover (Сегодня, 14:34) #
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  •  (0)

Твою мать - вон, в первом же матче - уже игрок с травмой ушел, в Хабаровске


--------------------
Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 14:32) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Crowley172
Матч для болельщиков. А они у крыльев в Самаре, а не в Сочи или Москве

smile Для болельщиков первым делом красивый футбол,а не созерцание балета на льду,подвергающего футболистов тяжелым травмам.да и болельщикам при минусовой температуре ,мягко говоря,не очень комфортно на стадионе.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:28) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Crowley172
Матч для болельщиков. А они у крыльев в Самаре, а не в Сочи или Москве

А болельщики Спартака?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Crowley172 (Сегодня, 14:23) #
  • +1
  •  (9)

Матч для болельщиков. А они у крыльев в Самаре, а не в Сочи или Москве
Регистрация: 15.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Clover (Сегодня, 14:18) #
  • -3
  •  (7)

Ну конечно, как в Туле дождь - то матч надо перенести в Москву, на арену, не подходящую для матчей по регламенту, кстати. Но это же дождь! А главное, что матч с конями - как же им в Туле играть! А когда -20, да Спартак - чем больше покалечится, тем РФС лучше...


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
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