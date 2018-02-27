Наиль Измайлов: предлагали "Крыльям" сыграть в Москве, Сочи или Краснодаре

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов высказал позицию клуба по поводу проведения в Самаре матча 1/4 финала Кубка России против "Крыльев Советов".– Наши возможности в связи со статусом клуба-гостя были ограничены. Тем не менее, мы сделали все от нас зависящее, чтобы столь важный матч прошел в нормальных и естественных для футбола условиях."Спартак" предложил провести матч в Москве, Сочи или Краснодаре. При этом оплату перелета и проживание в отеле соперника наш клуб брал на себя. "Крылья Советов" отказались от этого предложения, настаивая на том, чтобы игра состоялась исключительно в Самаре.– К сожалению, да. Обратил бы внимание на то, что даже по рекомендациям УЕФА температура на момент проведения матча не должна быть ниже отметки в минус 15 градусов. Судя по всему, к моменту начала встречи в Самаре столбик термометра опустится ниже. Футбол – игра контактная и травматичная. И если завтра будет решено провести матч, вероятность получения травм в такую погоду и на таком поле увеличится в разы.При этом не стоит забывать о том, что в составе нашей команды большая группа игроков – кандидатов в сборную России. Чемпионат мира не за горами. Впрочем, будет очень жаль, если в столь непригодных для футбола условиях получат травмы игрок или игроки "Крыльев Советов".