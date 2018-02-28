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Дмитрий Аленичев: Дзюба сделал шаг назад? Лишь на первый взгляд

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев поделился мнением о решении наставника "Зенита" Роберто Манчини отпустить на правах аренды Олега Шатова в "Краснодар", а Артема Дзюбу в тульский "Арсенал".

"Раз тренер принял решение отпустить двух игроков уровня сборной России, значит, на то были причины. Но в любом случае, игрок такого класса как Дзюба должен быть в "Арсенале" на ведущих ролях. Мотивация у него сейчас запредельная, ведь нужно снова заслужить вызов в сборную.

Дзюба сделал шаг назад? Лишь на первый взгляд. А итог может получиться совсем обратным. И я желаю Артему, чтобы после каждого домашнего матча ему аплодировал полный тульский стадион", - цитирует Аленичева "Спорт-экспресс".
Теги: Аленичев Дзюба Арсенал Тула
Сегодня, 01:09
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