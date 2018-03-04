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Запрет баннера фанатов "Спартака" - ответный шаг руководства "Локомотива"

Стали известны причины, по которым "Локомотив" запретил перформанс болельщиков "Спартака" на сегодняшнем дерби.

В матче первого круга РФПЛ между этими командами руководству красно-белых не понравился баннер фанатов "железнодорожников": "Войско взбунтовалось — чемпион ненастоящий". Поэтому болельщики "Локо" не смогли пронести его на трибуну.

Руководство "железнодорожников" решило ответить аналогичным образом: на сей раз уже баннер фанатов "Спартака" не прошёл проверку по соображениям безопасности и был запрещён для демонстрации. При этом между клубами по-прежнему налажен нормальный диалог.

"Чемпионат.сом"
Теги: Спартак Локомотив
Сегодня, 15:04
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№18 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:24) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: SPV
В любом случае в этой котовасии виновен Локо ,

Покуй, тебя послушать так Локо и Спартак встречаются всего-лишь второй раз.
В следущем сезоне отомстите, если будете уверены, что на 100% правы.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Сектант=извсехотверстийСрун
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№17 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Да выяснилось, что как девочки именно вы поступаете..второй случай всплыл)
То матчи отказываются играть, то баннеры не разрешают)

Ещё раз для девочки. Перфоманс должен быть направлен на поддержку своего клуба, как у нас. А у вас был на унижение Спартака. Разницу чуешь? Если нет, то ты с сиськами.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№16 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:22) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Сибирячок
Мстительность - это женская черта.

Видеть в сопернике муж. пола женщину удел пидерасов.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Сектант=извсехотверстийСрун
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№15 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 15:20) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Сибирячок
Мстительность - это женская черта.

Да выяснилось, что как девочки именно вы поступаете..второй случай всплыл)
То матчи отказываются играть, то баннеры не разрешают)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№14 Написал: imaginary (Сегодня, 15:18) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Сибирячок
Мстительность - это женская черта.

а чья черта пищать "а нас то за шо?"
сами виноваты
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№13 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Халк
только что в другой ветке все красно-белые орали про то какая это подлость, локомотив уроды итп. а теперь тадаааааам...первые сделали так именно они. и сразу тишина...

Ой иди нахер, баклан. На той ветке все давно знают и мотивы и причинно-следственную связь. Один ты разродился мыслью.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№12 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 15:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
А наш то был более провокационный, да и Спартаковкий чуть получше.
Чтобы не было недопониманий и конфронтации, Геркус правильно все сделал.

Локомотивский банер откровенно безобразный и логично что его запретили, интересно что хотел засветить Спартак? В любом случае в этой котовасии виновен Локо ,потому что первым спровоцировал ситуацию
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№11 Написал: Климак 32 (Сегодня, 15:17) #
  • +2
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online

не рой другому яму, а орали бля во все глатки, что так не поступают, тьфу свиньи


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№10 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 15:16) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nedva
Как это низко- с баннерами воевать,,,

А вам?


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:15) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мстительность - это женская черта.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№8 Написал: Халк Санкт-Петербург (Сегодня, 15:14) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
только что в другой ветке все красно-белые орали про то какая это подлость, локомотив уроды итп. а теперь тадаааааам...первые сделали так именно они. и сразу тишина...
Регистрация: 25.12.2016 [жалоба]
№7 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 15:14) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
А наш то был более провокационный, да и Спартаковкий чуть получше.
Чтобы не было недопониманий и конфронтации, Геркус правильно все сделал.

а что было у нас??


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№6 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 15:13) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Т.е. такой баннер Локо не надо было запрещать? Ну и логика...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№5 Написал: imaginary (Сегодня, 15:13) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
всё правильно, тут даже нечего добавить
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№4 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 15:12) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
все правильно, спартак запрещает перфомансы Зенита,Локо и др, а после ноет: а нас за шо??
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№3 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 15:09) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nedva
Как это низко...,

докажем победой
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:07) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
А наш то был более провокационный, да и Спартаковкий чуть получше.
Чтобы не было недопониманий и конфронтации, Геркус правильно все сделал.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Сектант=извсехотверстийСрун
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 15:06) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Как это низко- с баннерами воевать,,,
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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