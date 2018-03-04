Запрет баннера фанатов "Спартака" - ответный шаг руководства "Локомотива"

Стали известны причины, по которым "Локомотив" запретил перформанс болельщиков "Спартака" на сегодняшнем дерби.В матче первого круга РФПЛ между этими командами руководству красно-белых не понравился баннер фанатов "железнодорожников": "Войско взбунтовалось — чемпион ненастоящий". Поэтому болельщики "Локо" не смогли пронести его на трибуну.Руководство "железнодорожников" решило ответить аналогичным образом: на сей раз уже баннер фанатов "Спартака" не прошёл проверку по соображениям безопасности и был запрещён для демонстрации. При этом между клубами по-прежнему налажен нормальный диалог.