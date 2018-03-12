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Сергей Веденеев: футболисты "Зенита" стараются, но ничего сделать не могут

Бывший полузащитник "Зенита" Сергей Веденеев поделился впечатлениями от матча 22-го тура тура РФПЛ, в котором питерская команда сыграла вничью с "Ростовом" (0:0).

"Не показывает "Зенит" той игры, на которую способен, на которую рассчитывают игроки и тренер. Тем более опять начался период, когда команда играет две игры в неделю, полноценной ротации не получается, потому что три человека из основного состава перебрали карточек – Паредес, Кришито и Ерохин. Получается расхождение и отсутствие баланса. Игроки понимают, что перед ними стоят высокие задачи, стараются, но ничего сделать не могут.

Момент с возможным пенальти на Калачёве спорный. Ситуация какая-то странная: Мевля бежал и ничего не делал. И вдруг под его ногой оказалась нога Калачёва. Защитник "Зенита" даже никакого движения в его сторону не сделал. Здесь можно все вопросы отнести к видеоповторам. А перемывать косточки нет никакого смысла. Введите видеоповторы – не будет никаких ни у кого претензий", - цитирует Веденеева "Чемпионат.сом".
Теги: Веденеев Зенит
Сегодня, 01:14
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№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 02:06) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ZeArt83
Кони почему-то могут и свиньи,а мы нет.

Не корректное сравнение. Кони играли с разобранным соперником, при чем и в обороне и в атаке у них ничего не клеилось, хотя, очень хотели реабилитироваться перед своими болельщиками за матч в Туле.
Спартак играл мощно (спасибо вылету из ЛЕ), но прямолинейно и вполне могли в очередной раз обкакаться, но спас Фернандо.
Зенит же играл на фоне усталости с очень приличной командой, которая дома всем спуску не дает.

Цитата: yuri
Весна, огороды , грачи, кроты и прочие лоси на полях сильнее.


Что мешало Зениту побеждать в октябре-ноябре в ЧР ?
Призраки, проклятье, колдовство ?


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

-3K, спасибо хрюны, вы меня знаете
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 01:54) #
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Да у нас состав в два раза сильнее,чем у них.

Разве что длиннее в 2 раза. На счет качество пока что-то сомнительно. Надеюсь что пока(помнится прошлое лето и начало осени). Весна, огороды , грачи, кроты и прочие лоси на полях сильнее.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: ZeArt83 (Сегодня, 01:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
Кони почему-то могут и свиньи,а мы нет.Да у нас состав в два раза сильнее,чем у них.А толку ноль.Что еще нужно? Второй год пачками футболистов покупаем,а условный Цска только одного.Так может дело в тренере.Вообще не понимаю,как можно идти на 5 месте с такими ресурсами.Что еще нужно? Месси с Неймаром купить.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
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