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Владислав Безбородов рассудит "Рубин" и "Спартак"

РФС объявил арбитров на матчи 23-го тура чемпионата России.

17 марта (суббота)

"СКА-Хабаровск" – "Урал": судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

"Арсенал" – "Ростов": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

"Краснодар" – "Уфа": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Юрий Баскаков (Московская область).

"Анжи" – "Тосно": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Антон Фролов (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

"Рубин" – "Спартак": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Валерий Данченко (Уфа); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

РФС
Теги: Безбородов Спартак Рубин
Сегодня, 19:04
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14
(0)
№14 Написал: Clover (Сегодня, 19:53) #
  • -2
  •  (2)
online

Предлагаю запитерастам назначить Турбина и хором петь, что он запитерский судья smile Правда Турбин - просто честный судья, а Песбородов - старый карманный голубой бомжонок, со стажем и опытом


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№13 Написал: midlton Eire (Сегодня, 19:51) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
после Хабаровска поняли, что свинарник не сможет обыграть Рубин и уже тянут хрюшек.. Похоже еще долги появились у Мудко


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Есть повод,нет повода-свинья все равно хрюкает...
Было бы корыто, а свиньи найдутся...
Регистрация: 21.11.2009 [жалоба]
№12 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:48) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
О, пошла тяжёлая артиллерия, мясной судьишка...


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№11 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:44) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Да, бакланы , плачьте ещё до матча. Питерский Безбородов - наш судья. Питерский комментатор Орлов - наш . Питерский Мутко тоже наш. Я больше скажу - Фурсенко тоже наш. Иначе это говно Манчини не притащил бы в Зенит. Запомните, никогда по вашему не будет, вы пыль, тлен и перхоть.

А теперь хором все бакланы - ХНЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫК.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№10 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 19:42) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Безбородов - прекрасный, опытный судья
Николаев еще
и конечно, Сельдяков
Регистрация: 24.11.2008 [жалоба]
№9 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:42) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: GPS
Цитата: Skyline
пенальти рубину гарантирован

"Рубину" нужно еще будет постараться этот пенальти реализовать.
А так - все верно..

это как? в свои ворота бить пенальти? я прекрасно помню как вас безбородов тянет последние 2 года.


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Красно белые телочки испугались мороза.
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:39) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Правдоруб
МУТКО и Будогосский уже не стесняются и, внаглую, НАЗНАЧАЮТ любимчика кабинетного чемпиона федуновской семьи, Безбородова, опять на матчи, в которых нужно сделать результат для Спартака... Даже при том, что почти неделю на всех ресурсах народ спорил, сбудется ли их предположения о подобном назначении или НЕТ ? Сколько Бердыев с "Ростовом" натерпелся от этого свистуна в черном, удалявшего сразу по два игрока дончан и посадив Бердыевскую банду на свисток, даже когда она играла вдевятером, не давая поднять головы костоломам красно-белым... Этого клоуна, "с рюкзаками обязательств" (В.Мутко) ненавидит вся провинция из-за того, что он столичных за уши тянет, убивая региональные команды, у которых нет крыши в Москве и Питере. Нет слов... Но все столичные писаки, на этот факт просто не обратят внимания, поскольку рьяно переживают за результат адм. ресурсных.. и раздувать скандал по ангажированности судейского корпуса, не будут... Плевать им на проблемы клубов, принимающих "великие" команды... ВСЕ сгнило в российском футболе и никому до этого дела НЕТ.

Ты е б а н у ты й на всю свою голубую башку?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№7 Написал: Manchester United (Сегодня, 19:36) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«МЮ»
очередной вой униженных и оскорбленных бомжей,опять уже до матча засуживают зеньку,сплошные заговоры,а то что Спартак судит питерский судья это никого не интересует,одним словом:В Питере ныть))Бомжи,ждите своего кумира толстопуза червя,он вам подсластит пилюльку по поводу Безбородоваsmile
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№6 Написал: prime Пенза (Сегодня, 19:36) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
о ручной поросенок выписан. пенальти рубину гарантирован

О#уеть, это тоже самое, что назвать Орлова мясным комментатором.
Регистрация: 2.08.2009 [жалоба]
№5 Написал: GPS (Сегодня, 19:33) #
  • +4
  •  (4)

Цитата: Skyline
пенальти рубину гарантирован

"Рубину" нужно еще будет постараться этот пенальти реализовать.
А так - все верно..
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:25) #
  • -1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
о ручной поросенок выписан. пенальти рубину гарантирован


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Красно белые телочки испугались мороза.
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№3 Написал: Правдоруб Казань (Сегодня, 19:24) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Рубин»
МУТКО и Будогосский уже не стесняются и, внаглую, НАЗНАЧАЮТ любимчика кабинетного чемпиона федуновской семьи, Безбородова, опять на матчи, в которых нужно сделать результат для Спартака... Даже при том, что почти неделю на всех ресурсах народ спорил, сбудется ли их предположения о подобном назначении или НЕТ ? Сколько Бердыев с "Ростовом" натерпелся от этого свистуна в черном, удалявшего сразу по два игрока дончан и посадив Бердыевскую банду на свисток, даже когда она играла вдевятером, не давая поднять головы костоломам красно-белым... Этого клоуна, "с рюкзаками обязательств" (В.Мутко) ненавидит вся провинция из-за того, что он столичных за уши тянет, убивая региональные команды, у которых нет крыши в Москве и Питере. Нет слов... Но все столичные писаки, на этот факт просто не обратят внимания, поскольку рьяно переживают за результат адм. ресурсных.. и раздувать скандал по ангажированности судейского корпуса, не будут... Плевать им на проблемы клубов, принимающих "великие" команды... ВСЕ сгнило в российском футболе и никому до этого дела НЕТ.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Nehimik89 (Сегодня, 19:23) #
  • +1
  •  (3)

не удивительно)
Регистрация: 13.08.2017 [жалоба]
№1 Написал: Clover (Сегодня, 19:23) #
  • -5
  •  (11)
online

Продолжают нам рукопожатых запитерастов ставить. Вилков... Песбородов...


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
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