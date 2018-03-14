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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Денис Маслов: КДК РФС принял единственное возможное решение по Огуде
Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов прокомментировал отмену красной карточки Фегора Огуде.
"Мы специально обращались в КДК РФС, чтобы красная карточка Фегора Огуде была отменена. Мы не испытываем каких-то особых эмоций по этому поводу, потому что КДК принял единственное возможное решение, опираясь на мнение контрольно-квалификационной комиссии. Люди посмотрели эпизод, правильно в нем разобрались и вынесли решение.
Мы воспользовались той поправкой, которая давала нам право на обжалование. Ничего героического мы не сделали. А ведь сколько красных карточек получают футболисты, и никто не подает в КДК, потому что морально с этими карточками соглашается. Здесь вся страна видела, что судья допустил ошибку. Специалисты ее исправили", - цитирует Маслова Sport24.ru.
"Мы специально обращались в КДК РФС, чтобы красная карточка Фегора Огуде была отменена. Мы не испытываем каких-то особых эмоций по этому поводу, потому что КДК принял единственное возможное решение, опираясь на мнение контрольно-квалификационной комиссии. Люди посмотрели эпизод, правильно в нем разобрались и вынесли решение.
Мы воспользовались той поправкой, которая давала нам право на обжалование. Ничего героического мы не сделали. А ведь сколько красных карточек получают футболисты, и никто не подает в КДК, потому что морально с этими карточками соглашается. Здесь вся страна видела, что судья допустил ошибку. Специалисты ее исправили", - цитирует Маслова Sport24.ru.
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