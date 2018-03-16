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Фэшн Сакала получил вызов в сборную Замбии

Форвард "Спартака-2" Фэшн Сакала вызван в сборную своей страны, которая примет участие в турнире четырех наций.

Соревнования состоятся в Замбии с 21 по 25 марта. Помимо хозяев, в них примут участие команды Южной Анголы, Зимбабве и Южной Африки. 22 марта замбийцы сыграют в полуфинале с зимбабвийцами.

ФК "Спартак"
Теги: Сакала
Сегодня, 00:38
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(0)
№3 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 01:06) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Факел»
Южной Анголы??? Нет такой страны


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:51) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Из молодёжки спартака иже в Замбию вызывают))))


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 00:39) #
  • -1
  •  (3)

воспитанник африканской школы Спартака smile
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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