Фэшн Сакала получил вызов в сборную Замбии

Форвард "Спартака-2" Фэшн Сакала вызван в сборную своей страны, которая примет участие в турнире четырех наций.Соревнования состоятся в Замбии с 21 по 25 марта. Помимо хозяев, в них примут участие команды Южной Анголы, Зимбабве и Южной Африки. 22 марта замбийцы сыграют в полуфинале с зимбабвийцами.