Евгений Перевертайло: в ответных стыковых матчах все может перевернуться

Российский специалист Евгений Перевертайло оценил шансы "Енисея" и "Амкара", обыгравших в первых переходных матчах за право выступать в РФПЛ соответственно "Анжи" (3:0) и "Тамбов" (2:0).– В Перми сказался уровень «Амкара», он просто сильнее «Тамбова». Что касается матча в Красноярске, то для меня удивительно, в каком состоянии предстал «Анжи», – взять что организацию игры, что исполнительское мастерство. Махачкалинцы заслужили не очень хорошую оценку, сыграли посредственно. А «Енисей» заставил вспомнить о себе осенним. У красноярцев получалось все, да и реализация не подвела.– Конечно, ошибки вратаря были налицо. Наверное, с ходу тяжело войти в такой матч. Хотя что касается голкиперов, то природу их ошибок трудно понять с точки зрения психологии – это особая каста. Может, Сугробов оказался не готов к тому, чтобы выйти на замену вместо получившего травму Будакова, а может, просто дело в квалификации, не знаю.– Нет. Осенний «Енисей» был стабилен – чего не скажешь о весеннем. Если «Анжи» забьет быстрый мяч и получит сумасшедшую поддержку от болельщиков, все может перевернуться. Красноярцы могут чувствовать себя уверенно, но никак не спокойно. А за «Тамбов» фактор манежа. Хотя «Амкар может сыграть от обороны, на контратаках, что он умеет делать хорошо. То, что в Тамбове произойдет перелом в противостоянии, вероятности меньше, чем в Махачкале.