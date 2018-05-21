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Давид Юрченко: предложение от "Спартака" бывает, может быть, один раз в жизни

Голкипер "Тосно" Давид Юрченко заявил, что рассмотрит предложение от "Спартака", если оно поступит.

"Приятно, когда такой топ-клуб, как "Спартак", проявляет интерес к тебе. Но на данный момент никто из "Спартака" не связывался со мной, все новости я узнаю из СМИ. Если красно-белые сделают предложение, то обязательно рассмотрю его. Такое бывает, может быть, один раз в жизни. У меня нет агента, есть люди, которые мне помогают. Мой контракт с "Тосно" завершается, я буду свободным агентом. Никаких предложений от других клубов на сегодня не имею. Трудно сказать, соглашусь ли я на краткосрочный контракт со "Спартаком", если такое предложение поступит. Важно понять, насколько это будет выгодно для самого клуба. Так что посмотрим. Предложения ведь еще никто не делал", - цитирует Юрченко "Р-Спорт".
Теги: Юрченко Уфа Спартак
Сегодня, 08:15
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3
(1)
№3 Написал: Батька (Сегодня, 09:21) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Charodei
Нда...а раньше производил впечатление адекватного парня.Решил карьеру загубить свою на корню...Видимо совсем некуда идти,даже в ФНЛ не зовут...Жаль парня..

Чепчугов 9 лет под акиефеевым сидел и нормально ... счастлив ... ?! Загубили перспективного вратаря Сибири !!!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: daveG MO (Сегодня, 08:41) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Всё, отцеловался кто-то....


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 08:29) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Нда...а раньше производил впечатление адекватного парня.Решил карьеру загубить свою на корню...Видимо совсем некуда идти,даже в ФНЛ не зовут...Жаль парня..
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
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