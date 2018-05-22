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Сергей Рыжиков: не сомневаюсь, что "Рубин" вернется на вершину российского футбола

Бывший вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков поделился мнением, что будет с казанской командой после его ухода.

"Да все отлично, мне все понравилось. Я вообще не хотел никаких шоу. Но спасибо за праздник клубу. Я хотел уйти тихо, как и пришел тихо. Но мне объяснили, что нужно попрощаться, и я согласился.

Не сомневаюсь, что у Сайманова и Бердыева получится опять залезть на вершину российского футбола. Буду болеть за них. Верьте в них", - цитирует Рыжикова "Бизнес-Online".
Теги: Рыжиков Рубин
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