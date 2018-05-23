Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Зенит
|104524
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119298
|КБ-Гостевая
|26605
|Курилка
|1512
|Политика и события в стране и мире
|4041
|Отдых в Крыму.
|173
|Баги сайта и форума
|548
|Mузыка
|5709
Новости партнеров
Лента новостей:
13:50
Власти Астраханской области не оказали поддержку "Волгарю" - следующий сезон команда проведет в ПФЛ
Власти Астраханской области не оказали поддержку "Волгарю" - следующий сезон команда проведет в ПФЛ
13:41
Нобель Арустамян: "Краснодар" подписал Спайича, в ближайшие дни ждите официального объявления (3)
Нобель Арустамян: "Краснодар" подписал Спайича, в ближайшие дни ждите официального объявления (3)
13:21
Андрей Талалаев уходит из "Тамбова" (4)
Андрей Талалаев уходит из "Тамбова" (4)
Стеван Йоветич может перейти в "Зенит" к Маурицио Сарри
В том случае, если главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри возглавит "Зенит", клуб с берегов Невы может пополнить нападающий "Монако" Стеван Йоветич, передает Tuttomercatoweb.
Сообщается, что Сарри может построить вокруг Йоветича атаку "Зенита". В минувшем сезоне черногорец провёл 15 матчей в чемпионате Франции и забил 8 голов.
Сарри продолжает раздумывать над предложением "Зенита".
Сообщается, что Сарри может построить вокруг Йоветича атаку "Зенита". В минувшем сезоне черногорец провёл 15 матчей в чемпионате Франции и забил 8 голов.
Сарри продолжает раздумывать над предложением "Зенита".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.