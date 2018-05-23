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Стеван Йоветич может перейти в "Зенит" к Маурицио Сарри

В том случае, если главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри возглавит "Зенит", клуб с берегов Невы может пополнить нападающий "Монако" Стеван Йоветич, передает Tuttomercatoweb.

Сообщается, что Сарри может построить вокруг Йоветича атаку "Зенита". В минувшем сезоне черногорец провёл 15 матчей в чемпионате Франции и забил 8 голов.

Сарри продолжает раздумывать над предложением "Зенита".
Теги: Йоветич Сарри Зенит Трансферы
Сегодня, 19:27
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7
(1)
№7 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 20:00) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees:
Да какой Сарри,сдался ему этот позорный середняк,в течении 2 дней Конте покинет Челси и Сарри возглавит солидный клуб из Апл,а не политпроект без истории.

клубу почти сто лет, и он брал трофеи, которые тебе и не снились, глупенький понторез


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016 [жалоба]
№6 Написал: Viper Saint-Petersburg (Сегодня, 19:50) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: vlees:
Да какой Сарри,сдался ему этот позорный середняк,в течении 2 дней Конте покинет Челси и Сарри возглавит солидный клуб из Апл,а не политпроект без истории.

Расскажи уж про епануться великую историю Челси до при прихода Абрамовича


--------------------
Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
№5 Написал: vlees: (Сегодня, 19:38) #
  • -11
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Да какой Сарри,сдался ему этот позорный середняк,в течении 2 дней Конте покинет Челси и Сарри возглавит солидный клуб из Апл,а не политпроект без истории.
Регистрация: 5.08.2017 [жалоба]
№4 Написал: Мацолла (Сегодня, 19:37) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Viper
А чего не Гамшик?

он в Китай уезжает
Регистрация: 25.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 19:37) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
а что же будут делать вокруг аргентинос
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 19:36) #
  • -2
  •  (2)

ГСО наверное уже плачет,опять не на того ставка сделана им,опять переобуваться.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Viper Saint-Petersburg (Сегодня, 19:33) #
  • -1
  •  (1)
online

А чего не Гамшик?


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
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