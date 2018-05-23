Стеван Йоветич может перейти в "Зенит" к Маурицио Сарри

В том случае, если главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри возглавит "Зенит", клуб с берегов Невы может пополнить нападающий "Монако" Стеван Йоветич, передает Tuttomercatoweb.Сообщается, что Сарри может построить вокруг Йоветича атаку "Зенита". В минувшем сезоне черногорец провёл 15 матчей в чемпионате Франции и забил 8 голов.Сарри продолжает раздумывать над предложением "Зенита".